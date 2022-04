Freiwillige für Eisenberger Kunstprojekt gesucht

Eisenberg. Das neue Projekt: „IchBinEisenberger“, soll ein vielfältiges Eisenberg zeigen. Freiwillige können sich ab sofort bewerben.

Anlässlich des bevorstehenden Mohrenfestes, ist am Mittwoch, 27. April, in der Galerie des Kunstvereins, ein neues Projekt vorgestellt worden. Ab sofort bis Ende Mai können sich Eisenberger beim Kunstverein für die Kampagne „IchBinEisenberger“ anmelden. Freiwillige werden in der Galerie auf dem Steinweg fotografiert und in das Mohrenfest Layout eingefügt. Ziel sei es, die Bilder im A1 Format zum Festwochenende auf dem Steinweg aufzuhängen. „Wir als Kunstverein wollten zeigen, wie vielfältig Eisenberg ist“, so Thomas Dummin, Vorsitzender des Vereins. Der gesamte Steinweg werde so zur Galerie. Insgesamt gebe es 40 Plätze, man freue sich aber, wenn so viele Menschen, wie möglich bei der Aktion mitmachen.

Idee im Kunstverein geboren

Menschen jeden Alters und gleich welcher Herkunft oder welchen Geschlechts dürfen sich bewerben. Auch Familien, Kinder oder Vereine seien herzlich eingeladen, fügte Thomas Dummin hinzu. Das Projekt wurde gemeinschaftlich von der Stadt Eisenberg, dem Kunsterverein sowie der Innenstadt Initiative ins Leben gerufen, die Idee sei allerdings im Kunstverein geboren worden, so Michael Kieslich (CDU). Im Mittelpunkt stehe der Gedanke: „Ich fühle mich verbunden mit Eisenberg“, so Christine Daum, Vorsitzende der Innenstadt Initiative.

Bewerbungen unter www.eisenberger-kunstverein.de oder telefonisch unter 036691/861948