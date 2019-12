Bürgel. Der Bundesfreiwilligendienst hat sich aus Sicht des Vereins der Klosterkirche bewährt – eine junge Frau arbeitet derzeit in der Funktion mit.

Freiwilligendienst: In der Klosterkirche Thalbürgel fährt man gut damit

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Freiwilligendienst: In der Klosterkirche Thalbürgel fährt man gut damit

Fleißig diskutiert wird derzeit auf Bundesebene, ob man nicht wieder so etwas wie eine allgemeine Dienstpflicht einführen sollte. Junge Leute, die nach der Schule erst einmal im Altenheim, im Jugendclub oder bei der Armee antreten müssen, um dann als gereiftere Persönlichkeit ins Leben treten zu können. Ein Ende der Debatte ist nicht in Sicht. Wer Derartiges tun möchte, kann das bereits heute tun – zum Beispiel rund um die Klosterkirche in Thalbürgel. Vier Stellen sind noch zu haben.

„Derzeit haben wir eine junge Frau bei uns im Verein ,Freunde der Klosterkirche Thalbürgel’, die am 1. Mai angefangen hat“, sagt Anne Waschnewski, Vorsitzende des Kuratoriums der Stiftung der Klosterkirche Thalbürgel.

Vier Stellen im Bundesfreiwilligendienst wären derzeit verfügbar. „In Teilzeit für 21 Stunden pro Woche“, so Waschnewski. Die Freiwilligen sollten 27 Jahre oder älter sein oder bereits Kinder haben, damit sie den Dienst in Teilzeit verrichten können. Das könnte auch sofort losgehen. Denkbar ist zum Beispiel Unterstützung in der Öffentlichkeitsarbeit für die Klosterkirche, Mitarbeit bei Veranstaltungen oder auch im Klostergarten. „Mitunter arbeiten die Menschen im Ehrenamt hauptamtlich anderswo weiter.“

Kosten für den Thalbürgeler Verein überschaubar

Der Verein selbst muss dafür nur einen überschaubaren Obolus zahlen, einen Großteil der Kosten trägt die Bundesregierung. „Besonders für kleine Vereine ist das eine sehr gute Sache“, findet man in Thalbürgel.

So seien dank der aktuellen Freiwilligendienstleistenden neue Faltblätter für Zinsspeicher und Klosterkirche entstanden. Die Freiwilligen könnten zudem davon profitieren, „dass sie sich weiterbilden können und müssen“.

Beim Umgang mit Menschen und mit mancher Technik dürfte man ebenfalls profitieren, so Waschnewski.

Inzwischen arbeite der Verein auch häufiger mit dem Förderverein Zinsspeicher zusammen, der das gleichnamige Museum gegenüber der Klosterkirche trägt – auch mit Blick auf die Pläne für die Umgestaltung der Klosterkirche und die Etablierung eines Gemeindezentrums.