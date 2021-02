Freude über Fortschritte

Bis 2021 soll jedem Schüler und jeder Schülerin eine sinnvolle, digitale Lernumgebung mit Internetzugang zur Verfügung stehen. – So steht es auf der Internetseite der Digitalagentur Thüringen, der zentralen Anlaufstelle für alle Fragen rund ums Thema Digitalisierung im Freistaat. Selbst das Lächeln über diese Aussage fällt mittlerweile schwer.

Torsten Schwarz, Leiter der Ottendorfer Grundschule, kann das Thema noch mit Humor nehmen. Doch auch er würde sich wünschen, dass der längst beschlossene Digitalpakt endlich mal vor Ort und an Stelle an den Schulen zum Tragen kommen würde.

Ihm ist bewusst: Bevor diesbezüglich an seiner Grundschule etwas passiert, sind Berufsschulen, Gymnasien, Gesamtschulen und Realschulen an der Reihe – was auch richtig sei, sagt er. Dennoch: Vieles wäre in Corona-Zeiten einfacher für Schulen, Eltern und Kinder mit ordentlich funktionierenden digitalen Strukturen. Wann und in welcher Form die Digitalisierung in der Tälerschule Einzug erhält, sei derzeit nicht absehbar, sagt Schwarz.

Er aber lamentiert nicht rum, sondern freut sich über jeden anderen Fortschritt in und ums Schulgebäude. Das soll jetzt neue Fenster und eventuell einen neuen Spielplatz bekommen. Für ein richtig gutes Gefühl fehlt nur noch, dass endlich alle 97 Schüler wieder im Schulgebäude unterrichtet werden können.