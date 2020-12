Mitglieder der Jugendfeuerwehr Eisenberg geben das Friedenslicht 2020 in der Stadtkirche an die Menschen im Saale-Holzland-Kreis weiter.

Bei Elke Wagner (79) brennt das Friedenslicht seit Sonntag in ihrem Hauseingang in Eisenberg – wie jedes Jahr. Im Gottesdienst in der Stadtkirche Eisenberg hat die Jugendfeuerwehr der Kreisstadt die leuchtende Friedensbotschaft aus der Jesus-Geburtsgrotte an Menschen aus dem Saale-Holzland weitergegeben.