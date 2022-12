Friedenslicht aus Bethlehem brennt in Eisenberg

Eisenberg. Jugendliche bringen das aus Bethlehem geholte Licht in die Eisenberger Wohnstuben

Mädchen und Jungen der Eisenberger Jugendfeuerwehr sowie der Teestube „Shelter“ haben am Sonnabend wieder das Friedenslicht in die Kreisstadt Eisenberg gebracht. Empfangen wurde das Friedenslicht in Jena. In der Stadtkirche St. Peter in Eisenberg wurde dann mit dem Licht eine große Kerze entzündet. Zahlreiche Eisenberger hatten Kerzen und Teelichter mitgebracht, um das Friedenslicht im Anschluss mit in ihre Wohnungen zu nehmen.

Die Idee des Friedenslichtes, das seit 1986 aus Bethlehem geholt und von dort aus nach Wien gebracht wird, geht auf eine Aktion des Rings deutscher Pfadfinderverbände und dem Verband Deutscher Altpfadfinder zurück. Wurde das Licht anfangs nur in Österreich weitergeben, hat sich die Initiative auch in Deutschland verbreitet.

Motto der diesjährigen Aktion ist „Frieden beginnt mit Dir“. Initiatorin Karola Plötner erinnerte in ihrer Andacht in der Stadtkirche die Anwesenden daran, nicht nur den Frieden zu bewahren, sondern achtsam mit dem Frieden von Herz und Seele umzugehen. Unzufriedenheit sei einer der ersten Schritte, um einen Krieg wie in der Ukraine zu entfachen, beschwor sie die Menschen, achtsam miteinander umzugehen.