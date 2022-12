Eisenberg. Eisenberger Jugendliche nehmen das Licht zuvor in Jena in Empfang

Auch in diesem Jahr wird wieder das Friedenslicht in der Stadtkirche St. Peter in Eisenberg ausgesendet. Von den Kindern der Teestube Shelter und der Jugendfeuerwehr wird es zuvor in Jena empfangen. Die Aussendung am Samstag, 17. Dezember, in der Stadtkirche Eisenberg ist verbunden mit einer kurzen Andacht. Eine eigene Laterne mit Kerze ist zum Empfang notwendig.

Samstag, 17. Dezember, 17.30 Uhr, Stadtkirche Eisenberg