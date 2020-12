Friedenslicht in Stadtkirche Eisenberg verteilt

Bei Elke Wagner (79) brennt das Friedenslicht seit Sonntag in ihrem Hauseingang in Eisenberg – wie jedes Jahr. In der Stadtkirche Eisenberg hat die Jugendfeuerwehr die leuchtende Friedensbotschaft aus der Jesus-Geburtsgrotte an Menschen aus dem Saale-Holzland weitergegeben. Horst Plötner von der Teestube Shelter hatte es am Bahnhof Hermsdorf von Pfadfindern aus Bayreuth für den Landkreis in Empfang genommen und nach Eisenberg gebracht. Am Friedenslicht in der Stadtkirche kann bis Weihnachten jeder sein Licht für daheim entzünden.

mehr Bilder: www.otz.de