Friedenslicht kommt am 23. Dezember nach Eisenberg

Das Friedenslicht aus Bethlehem wird am 23. Dezember in Eisenberg erwartet. In diesem Jahr ist das eine Initiative des evangelischen Jugendtreffs „Teestube Shelter“ in Zusammenarbeit mit der Jugendfeuerwehr Eisenberg. Empfangen zum Weiterverteilen wurde das Friedenslicht in diesem Jahr bei einer ökumenischen Feier im Erfurter Dom, zu der auch Karola Plötner und Kinga von der Teestube Shelter zugegen waren. Mitglieder der Jugendfeuerwehr werden das Licht am 23. Dezember, 17 Uhr, in die Stadtkirche Eisenberg bringen und nach einer kurzen Andacht an hoffentlich viele Menschen verteilen. Die Aktion „Friedenslicht“ gibt es in Deutschland seit 1986 in der Weihnachtszeit. Unter dem Motto „Mut zum Frieden“ soll es möglichst viele Kerzen und Laternen zum Leuchten bringen.

Montag, 23. Dezember, 17 Uhr, Stadtkirche Eisenberg