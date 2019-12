Friedenslicht kommt mit Blaulicht in Eisenberg an

Nach einigen Wirren ist das Friedenslicht aus Bethlehem am Abend vor Heiligabend doch noch pünktlich in der Eisenberger Stadtkirche angekommen. Unter Blaulicht haben Mitglieder der Jugendfeuerwehr Eisenberg die leuchtende Friedensbotschaft aus Bethlehem gebracht. „Wir sind froh, dass wir es zur Zeit geschafft haben“, sagt Jugendfeuerwehrwart Patrick Riedel. Denn kurz zuvor war die Freiwillige Feuerwehr noch im Einsatz, um technische Hilfe zu leisten.

Auch Karola Plötner, die Leiterin des evangelischen Jugendtreffs Teestube Shelter, ist erleichtert. Mit dem Friedenslicht sei es in diesem Jahr ganz schwierig gewesen. Die üblichen Wege, die das Licht aus der Geburtsgrotte Jesu in den Jahren seit 1986 bis in die Stuben in Deutschland genommen hatte, haben in diesem Jahr weitgehend versagt – weil die Bahn nicht mehr überall dort hält, wo es die Menschen in Ostthüringen traditionell in Empfang nehmen konnten.

Gut behütet bei der Eisenberger Feuerwehr

Vergeblich hatte am Montag eine Familie am Bahnhalt in Crossen auf das Licht gewartet – und war dann noch nach Eisenberg geeilt, um es in der Stadtkirche für sich zu entzünden.

Familie Plötner war wie viele andere Thüringer bereits am dritten Advent nach Erfurt gereist, um das Friedenslicht im Dom abzuholen für die Menschen im Saale-Holzland. Bei der Feuerwehr in Eisenberg ist es dann zwischenzeitlich gehütet worden bis zur Friedenslicht-Andacht am Abend vor Heiligabend.

Evelyn Thater feiert Weihnachten mit der ganzen Familie und mit dem Friedenslicht. Foto: Foto: Angelika Munteanu

Kinga, die zu den Kindern in den Teestube Shelter gehört, hatte das Licht mit aus Erfurt geholt und nun die leuchtende Weihnachtsbotschaft in der Stadtkirche weitergegeben an die Menschen, die mit ihren Laternen kamen.

Überhaupt: „Ich hab’ Weihnachten fast nur zu tun“, sagt Kinga. Nicht nur als Friedenslicht-Kind. Im Krippenspiel am Heiligabend spielt sie einen Weihnachtsengel. Und dazu ist der Heiligabend auch noch ihr Geburtstag. Neun wird sie in diesem Jahr.

Mit dem Licht soll „Mut zum Frieden“ gegeben werden, im Kleinen wie im Großen, erläuterte Karola Plötner in der Friedenslicht-Andacht.

Evelyn Thater war mit einem Großteil ihrer Familie gekommen, um das Licht in die Stuben im gemeinsamen Haus zu holen. „Weihnachten ist für uns ein Fest für die Familie“, sagt sie. „Wir leben alle gemeinsam in einem Haus, helfen uns übers Jahr gegenseitig und werden auch gemeinsam feiern.“

Das Friedenslicht sei für sie ein ganz besonderes Licht, ein besseres als wenn man nur ein Kerze anzünden würde, meint die Eisenbergerin.

Kinga gibt das Friedenslicht weiter an die Kirchenälteste Helga Stößel aus Ottendorf. Foto: Foto: Angelika Munteanu

Auch Elke Wagner ist in die Stadtkirche gekommen, um das Friedenslicht zu holen. „Ich gebe es dann an meine Nachbarn weiter, die zu mir kommen“, sagt die Eisenberger Gemeindekirchenrätin.

Ihre Amtsschwester Helga Stößel aus Ottendorf hat sich nach Dienstschluss beeilt, um nach Eisenberg zu fahren und das Friedenslicht zu holen. „Am Heiligabend wird es zum Krippenspiel in unserer Kirche weitergegeben“, sagt die Kirchenälteste.

Und auch eine Rauschwitzerin war gekommen, um das Friedenslicht in ihr Dorf zu holen, wo es gleichfalls am Heiligabend in der Dorfkirche weitergegeben wird.

In der Eisenberger Stadtkirche brennt das Friedenslicht zur Weihnachtszeit sorgsam behütet in einer gläsernen Laterne für die Menschen, die zu Krippenspiel, Gottesdiensten und Weihnachtskonzert kommen werden. „Hier können es sich die Menschen auch weiterhin abholen und die Friedensbotschaft weitertragen“, sagt Karola Plötner.