Friedenslicht kommt nach Eisenberg

Das Friedenslicht aus Bethlehem wird am Sonntag nach Eisenberg kommen.

Horst Plötner von der evangelischen Kirchgemeinde will das weihnachtlich leuchtende Symbol aus der Geburtsgrotte von Jesus am Sonntagmorgen am Bahnhof in Hermsdorf abholen. In diesem Jahr wird es voraussichtlich nicht mit dem Zug kommen, sondern mit Autos verteilt wegen der Corona-Pandemie, weiß man in der Kirchgemeinde.

In Eisenberg will es Horst Plötner dann der Jugendfeuerwehr übergeben, die es in traditioneller Weise an die Menschen in der Kreisstadt und im Saale-Holzland weitergeben wird. Zum Auftakt werden die jungen Feuerwehrkameraden die Weihnachtsbotschaft in die Eisenberger Stadtkirche tragen. Dort können die Besucher des Gottesdienstes, der am Sonntag um 10 Uhr gefeiert wird, das Licht in Empfang nehmen. Laternen mit Kerzen und Mundschutz sind mitzubringen. In der Stadtkirche soll das Friedenslicht die gesamte Weihnachtszeit über leuchten und kann dort auch jederzeit und auch zum Wandelgottesdienst Heiligabend von den Besuchern nach Hause geholt werden.