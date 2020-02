Alte Trinkwasserleitungen im historischen Stadtkern von Eisenberg aus der Zeit von 1900 bis 1905 sind mit Eisen - und Manganablagerungen zugesetzt. In der Oststraße werden in Kürze neue Leitungen verlegt.

Eisenberg. Ekelleitungen in der historischen Altstadt von Eisenberg werden von neuen Trinkwasserleitungen ersetzt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Frisches Wasser für die Oststraße

Die Ekelleitungen, die unappetitliches Wasser in Wohnhäuser in der Oststraße im historischen Stadtgebiet von Eisenberg geliefert haben, hat der Zweckverband Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung abbauen lassen. In Kürze sollen neue Trinkwasserleitungen verlegt werden.

Vollsperrung während der Bauzeit

Für die Bauarbeiten muss die Oststraße zwischen der Gartenstraße und dem Geyersberg voll gesperrt werden. Die Vollsperrung gilt laut der verkehrsrechtlichen Anordnung der Unteren Verkehrsbehörde in Eisenberg für den Zeitraum vom 10. Februar bis zum 30. Juni. Für die Bauzeit hat die Baufirma einen Sammelstellplatz für die Mülltonnen einzurichten und den Anwohnern bei Bedarf beim Transport der Kübel zu helfen.