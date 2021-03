Frühjahrswanderung des Landrates fällt aus

Traditions-Veranstaltung soll so bald wie möglich nachgeholt werden

Eisenberg. Die Frühjahrswanderung des Landrates muss auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. „Ich bedaure diese Entscheidung sehr, denn wir konnten schon im Frühjahr und Herbst 2020 nicht gemeinsam wandern gehen", sagt Landrat Andreas Heller (CDU). „Aber die anhaltende Pandemie und die Unsicherheit, wie es im April aussieht, lassen uns keine Wahl.“ Zugleich kündigt der Landrat an, dass die Wanderung so bald wie möglich nachgeholt wird. „Notfalls weichen wir von unserem Frühjahr-Herbst-Rhythmus ab und wandern einmal im Sommer." Als Wanderstrecke ist die Region Gernewitz, Hainbücht und Ruttersdorf ins Auge gefasst. red