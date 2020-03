Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Frühlingsgruß für die Helfer in den Eisenberger Kliniken

„Wir bringen den Frühling", sagt Frank Gabler vom Blumengeschäft Gabler in Eisenberg, als er zusammen mit Sohn Florian am Freitagmorgen am Eingang der Waldkliniken in Eisenberg eine Palette Blumen nach der anderen aus dem Lieferwagen holt. Rosafarbene Gänseblümchen, auch Bellis genannt, kommen ans Tageslicht. 160 Stück insgesamt. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Die Frühlingsblumen sind für das Personal der Klinik bestimmt, konkret für die Mitarbeiter, die im Hintergrund agieren, ohne die aber nichts laufen würde. „Den Küchenbienchen und Putzfrauen, den Mitarbeitern am Empfang oder im Sterilisationsbereich, eben all jenen, die man nicht so oft zu Gesicht bekommt, wollen wir damit eine Freude machen“, sagt Melanie Schwabe. Die Floristin, die in den Zeilbäumen ihr Geschäft „Happy Flowers“ betreibt, hatte die Idee für den Blumengruß. „Dann habe ich Frank angerufen und ihm von meinem Plan erzählt, und er war sofort Feuer und Flamme.“

Frische Blumen sind aktuell nur über den Lieferservice erhältlich

Bastian Guntermann, Marketingverantwortlicher in den Waldkliniken, bedankte sich am Freitag stellvertretend für das Klinikpersonal. „Das ist wirklich eine sehr schöne Idee.“ Ein Foto von der Übergabe der Blumen solle mit an die Motivationswand kommen, die in diesen schwierigen Tagen etwas Ablenkung verspricht. „Wir haben noch keinen Corona-Fall im Haus“, so Bastian Guntermann. Doch für den Fall der Fälle sei man vorbereitet.

Bei Melanie Schwabe können die Kunden ihre Blumen aktuell nur über den Lieferservice beziehen, das Arbeiten werde aber zunehmend schwieriger. „Es gibt immer mehr Lieferengpässe, weil ich die Blumen von einem Großmarkt aus Italien beziehe“, so die Floristin. Zudem stiegen die Preise immer weiter an. Auch bei Blumen Gabler wird vornehmlich geliefert.

Das Gänseblümchen gelte im Übrigen als Heilpflanze, wusste Frank Gabler zu berichten. Die auch als Maßliebchen bezeichnete Blume kann bei Husten, Gelenkbeschwerden und Hautproblemen verwendet werden. Die naturbelassenen Arten, die auf jeder Wiese wachsen, sind zudem essbar und eine leckere Zutat für den Salat.