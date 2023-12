„Fühlt sich geil an!“ Christian Schmidt aus Rauschwitz auf dem Holzweg

Rauschwitz Saale-Holzland-Kreis, Nähe Eisenberg: Der preisgekrönte Sägenkünstler Christian Schmidt hat es dieses Jahr ganz schön krachen lassen. Im neuen Challenge-Format „Motorsägen Masters“: Kraft trifft auf Kreativität ist er in der ARD-Mediathek zu sehen.

Christian Schmidt gehört zu den Männern, die Frauen auf der Stelle heiraten würden. Kreativ, zielorientiert, durch und durch Familienmensch und Kumpel – die Aufzählung ließe sich beliebig fortsetzen. Als Coronaprojekt entstand 2021 zwischen Rauschwitz und Wetzdorf Schmidts Garten der Sinne. Inzwischen hat der Holzkünstler dort seinen Arbeitsplatz und noch viel vor.

Im Bauwagen, der an die Serie „Löwenzahn“ mit Peter Lustig erinnert, ist es mollig warm. Schmidt hat sein Öfchen angeworfen und bietet Platz in einem Sessel mit Felldecke an. „Wenn der Sessel zu tief ist, helfe ich dir nachher wieder raus“, sagt der 42-Jährige und lacht. Er hat Kaffee gekocht, dazu reicht er Schoko-Obladen aus Prag. Der Wagen nebenan, ein Schmuckstück Marke Eigenausbau, bietet Platz für Schulungen und Besprechungen. Wildkräuter, Rauschwitzer Honig, Insektenhotel, Barfußpfad sind wichtige Bestandteile des Gartens der Sinne und müssen ständig weiterentwickelt werden.

Auf dem Holzweg: Christian Schmidt versteht es, ein Stück Baum in ein Kunstwerk zu verwandeln. Foto: Privat

Sein Refugium stehe jedem Interessierten offen, sagt Schmidt. Das Gelände kündet vom Skulpturenrausch, zum Beispiel als befreundete Schnitzer im Garten der Sinne ihre Kreativität auslebten. Oder vom Nikolausschnitzen als Jahresabschluss. Zwölf Götter der griechischen Mythologie sind kunstvoll arrangiert worden, hier will Schmidt noch eine Sonnenuhr installieren. „Ich fühle mich wohl hier und will das mit anderen teilen“, sagt er.

Wieder im beheizten Bauwagen berichtet er vom Huskycup in Blockhausen, einem Walderlebniszentrum zwischen Mulda und Dorfchemnitz im Landkreis Mittelsachsen. Das Zentrum ist Austragungsort des internationalen Kettensägen-Wettbewerbs – der Qualifikation zur Deutschen Speedcarving-Meisterschaft.

ARD-Mediathek: Christian Schmidt bei Motorsägen-Masters

Carving-Experte Christian Schmidt ist einer der Protagonisten der sechsteiligen Carving-Challenge „Motorsägen Masters“ mit Hollywoodstar Ralf Möller, die in der ARD-Mediathek zu sehen ist. Das Format zeigt aufregende Battles und Einblicke in die Welt der Motorsägenkunst. „Beim Speedcarving“, erzählt Schmidt, „geht es darum, aus einem Baumstamm so schnell wie möglich eine Skulptur zu schnitzen.“ Seine Rosenbänke und die Erzeugnisse der anderen Schnitzer seien gefragte Unikate.

Woher nimmt Schmidt seine Ideen? „Manchmal setze ich mich in ein Café und beobachte die Leute um mich herum“, nennt er eine seiner kreativen Quellen. Wie sich der Erfolg anfühle? „Ziemlich geil.“ Die knackfrischen Obladen sind das Ergebnis einer „Dienstreise“ in die Hohe Tatra. Dort gehörte Schmidt zu den Architekten eines zwölf Meter hohen und zwanzig Meter breiten Eisdomes. 25 internationale Künstler arbeiteten daran sechs Wochen lang. Die lange Anreise von 1400 Kilometern habe sich ausgezahlt, sagt Schmidt. „Die Arbeit am Dom war für mich ein Gewinn und hat mich ein ordentliches Stück vorangebracht.“

Eiskalt erwischt: Bei Christian Schmidt muss es nicht immer Holz sein. Foto: Privat

Für 2024 hat er eine große eigene Ausstellung geplant, die er am 23. August im Kunstgussmuseum Lauchhammer eröffnen will. Für die Präsentation in einer der ältesten Kunstgießereien Deutschlands befasse er sich seit einiger Zeit mit Bronzeguss. Die neue Technik begeistert den Künstler. „Ich habe mir einen Schmelzofen gekauft und bin gespannt, wie sich Holz und Bronze miteinander verarbeiten lassen.“

Auch mit farbigen Lacken experimentiert der Künstler aus Rauschwitz. „Lauchhammer ist für mich ein sehr wichtiger Ausstellungsort“, sagt er. Schmidt weiß, was er will und was er nicht will, egal, was die anderen sagen. „Ich habe schon manchen Betrachter sagen hören, ‚der spinnt total‘, doch plötzlich kamen alle, um Fotos zu machen. Spannend ist, dass jeder etwas anderes in meinen Skulpturen sieht“, erzählt Schmidt, der seit zwölf Jahren von seiner Schnitzkunst leben kann. Und nicht nur davon, auch dafür, wie er betont.

Geschafft: Internationale Künstler arbeiteten sechs Wochen lang am Eisdom. Christian Schmidt ist Zweiter von links. Foto: Privat

Schnitzkünstler Schmidt gesellschaftlich engagiert

So gern er sich allein seiner Holzkunst widmet, so gern engagiert sich Christian Schmidt auch gesellschaftlich. Er ist Mitglied im Dorfverein „Holzkultur“ Rauschwitz, der Events, Baumpflanzungen, Müllbeseitigungsaktionen veranstaltet und sich um Streuobstwiesen kümmert. Ferner ist er Erster Vorsitzender des aktuell knapp 100 Mitglieder starken Speedcarvingvereins Deutschland mit Sitz in Rauschwitz. Im Garten der Sinne hat der Sägenkünstler mit der Gemeinschaft noch einiges vor. „The Cube“ ist eines der Projekte der Zukunft. In dem Würfel soll eine Galerie mit wechselnden Ausstellungen entstehen. Nachhaltig soll er sein und beispielsweise ein Solardach erhalten. Auch eine Tankstelle für E-Bikes könnte sich Schmidt auf seinem Holzplatz vorstellen.

Was seine Projekte betrifft, so will der Holzkünstler aus Rauschwitz nichts übers Knie brechen. Alles soll wachsen und die Zeit erhalten, die es brauche. Nach all den Challenges, Wettbewerben und Fernsehdrehs will Schmidt kurz verschnaufen, bevor es an die Vorbereitung der Ausstellung in Lauchhammer geht. „2023 war ein turbulentes Jahr“, sagt er. „Auch mental.“