Funken beim Silbitzer Dorffest

Hell erleuchtet wird der Himmel über Silbitz an diesem Wochenende sein.

Silbitz. Kaninchenverein und Gemeinde haben sich ins Zeug gelegt und ein großes Programm gestrickt für diesen Samstag.

Hell erleuchtet wird der Himmel über Silbitz an diesem Wochenende sein. Ein Feuerwerk soll ab 22 Uhr am Samstag die Nacht bunt färben als Ausklang des Silbitzer Dorffestes. Zu diesem laden am Samstag der Kaninchenverein Caaschwitz und die Gemeinde Silbitz ein. Starten wird das Ganze um 11 Uhr mit der Eröffnung durch den Schützenverein Eisenberg. Ab 14 Uhr zeigen die Zeitzer Blasmusikanten ihr Können im Kaffeegarten. Dort werden auch die Silbitzer Funken ihre Tänze präsentieren. Zeitgleich gibt es Beschäftigung für die jungen Besucher mit der Kita Elstertalspatzen.

An der Alten Schule wird sich 19 Uhr zum Fackelumzug mit der Schalmeienkapelle Pretzsch getroffen. Tanz mit DJ Mek steht ab 20 Uhr auf dem Programm. Den ganzen Tag werden Händler und Handwerker aus der Region ihre Arbeit präsentieren. Auch finden ein Traktoren- und Schleppertreffen statt sowie eine Werbeschau der Kleintierzüchter.

Samstag ab 11 Uhr auf dem Sportplatz