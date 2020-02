Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fußweg und Parkplatz am Schöppeteich gesperrt

Zwar ist noch immer Wasser im Schöppeteich. Aber die Bauarbeiten an dem Gewässer in der Mühlenstraße mitten in Eisenberg haben in dieser Woche begonnen. Dafür sind der Fußweg und der gesamte Platz neben dem Teich für Fußgänger und für den ruhenden Verkehr gesperrt worden. Darauf weist die Untere Verkehrsbehörde in der Stadt Eisenberg ausdrücklich aus Sicherheitsgründen hin. Denn die begonnenen Arbeiten ziehen immer wieder interessierte Bürger an den Teich.

Wie angekündigt sind bereits die erste Bäume und Gehölz am Gewässerrand entfernt worden. Am Ufer stapeln sich Betonplatten für die Baustelleneinrichtung. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis zum 31. März an.