FV Bad Klosterlausnitz will um Nachwuchs werben

Der neu gewählte Vorstand des Fußballereins (FV) Bad Klosterlausnitz ist noch keine 100 Tage im Amt, da musste das Team um den Vorsitzenden Ralf Kersten zum ersten Mal vor den Mitgliedern, Freunden und Sponsoren Bilanz ziehen. Am Freitag gab es im Vereinsheim den Neujahrsempfang. Und die Resonanz war überschaubar. 100 Einladungen waren verschickt worden. Die Post kam offenbar nicht überall an. Dazu gab es Parallel-Veranstaltungen in Hermsdorf und Stadtroda.

Dass Ralf Kersten am letzten Januar-Freitag überhaupt der Hauptredner sein wird, hätte er sich vor einem halben Jahr nicht träumen lassen. „Ich kam im August auf den Sportplatz. Da erfuhr ich, dass wir einen neuen Vorsitzenden brauchen. Ich habe mich zur Wahl gestellt. Am 27. September wurde ich auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung zum Vorsitzenden gewählt“, sagte Kersten. Das Amt sei nicht einfach. Die Zeiten, als der FVB fast alle Nachwuchs-Klassen mit Mannschaften besetzt hatte, gehören der Vergangenheit an. Es gibt nur noch Teams im E- und F-Junioren-Bereich. Eine B-Junioren-Mannschaft fehlt, genau wie eine D-Junioren-Mannschaft. Bei den A-Junioren gibt es eine Spielgemeinschaft mit dem Kraftsdorfer SV. Die soll fortgeführt werden. C-Jugendliche aus Bad Klosterlausnitz spielen mit einem Gastspiel-Status beim SV Hermsdorf. Die Folgen der verfehlten Nachwuchsarbeit der vergangenen Jahre müssen jetzt irgendwie aufgefangen werden. Ab Februar soll im Ort überall für Nachwuchs geworben werden. „Wir suchen Spieler jeden Alters, von den A- bis zu den F-Junioren“, sagte Kersten. 2020 stehen einige Höhepunkte an Am 1. Mai gibt es ein Fußball-Turnier. Am 2. Juli ist der FVB wieder Mit-Ausrichter der Mini-WM. Vom 3. bis 5. Juli steigt das Vereinsfest. Dann soll auch das 30-jährige Bestehen des Vereins gefeiert werden. Aktuell zählt der Verein 282 Mitglieder. Im Sommer wird eine zweite Männermannschaft aufgebaut. Dem Thema Nummer eins, die Sanierung des 14 Jahre alten Kunstrasenplatzes, nahm sich der Vertreter des Kreissportbundes, Albrecht Scheunemann, an. Aus dem geplanten Grußwort wurde ein Vortrag, der von den Finanzsorgen beim FC Rot-Weiß Erfurt über die Doping-Praktiken eines Erfurter Sportarztes bis zum Kunstrasenplatz reichte. Genaue Zahlen, was eine Platzsanierung kostet, nannte er nicht. Dafür zeigte er, wenn auch ein wenig unübersichtlich, Modelle für eine mögliche Finanzierung auf. Genauer wurde da schon der Vereinsvorsitzende. Auf Anfrage unserer Redaktion erklärte Kersten, dass man von einer Größenordnung zwischen 180.000 und 200.000 Euro ausgehen müsse. Der FVB plant eine Spendenaktion. Die ersten Sponsoren sind bereits angeschrieben worden. „In diesem Jahr werden wir nichts mehr stemmen können. Frühestens 2021 werden wir beginnen können“, sagte Kersten.