Gäste trotzen dem Regen in Etzdorf

Etzdorf. Händler und Hof ziehen positive Bilanz nach Herbstfest

Am frühen Morgen um 7.25 Uhr haben am Samstag zum Etzdorfer Herbstfest die ersten Menschen vor der Tür gestanden, um ihre mitgebrachten Eimer mit Wurstsuppe füllen zu lassen. Das berichtet Ariane Bretschneider, Vorstand der Agrargenossenschaft Buchheim-Crossen, die das jährliche Herbstfest, auf dem die Wurstsuppensaison eröffnet wird, ausrichtet. Über den gesamten Tag wurden etwa 700 Liter der Suppe verkauft, zieht sie später Bilanz.

Spinngruppe zeigt Handwerk

Seit 10 Jahren gibt es den Hofladen auf dem Etzdorfer Hof, in dem der Wocheneinkauf so regional wie möglich gestaltet werden kann. Foto: Luise Giggel

Um die Mittagszeit finden sich die meisten Gäste wegen des regnerischen Wetters in der Hofschenke, im Hofladen, der Fleischerei oder dem Bauernmuseum ein. Hier trifft sich auch einmal im Monat die Spinngruppe des Landkreises, die inzwischen etwa zehn aktive Mitglieder zählen. Zum Herbstfest zeigen sie, wie aus Schaf- oder Alpakawolle Faden gesponnen wird. Etwa sieben Stunden benötige sie, um 200 Gramm Faden mit dem Spinnrad zu spinnen, berichtet Martina Schauer.

Nicht ganz so lange braucht es, um die Holztiere von Günter Müller aus Auerbach in der Bastelstraße zu bemalen. Für Kinder hatte außerdem der Reitverein Heideland Ponyreiten angeboten. Die Feuerwehr aus Thiemendorf unterstütze bei der Parkplatzaufsicht. „Das ist ein schönes Miteinander“, sagt Ariane Bretschneider.

Etwa 500 Gäste gekommen

Holztiere, Thermometer oder Spardosen können in der Bastelstraße bei Günter Müller bemalt werden. Foto: Luise Giggel

Drei Märkte finden jährlich auf dem Etzdorfer Hof statt, darunter auch ein Weihnachtsmarkt am ersten Samstag im Dezember, der auch in diesem Jahr „wenn nichts mehr dazwischen kommt“, stattfinden soll. Der stete Regen konnte am Samstag etwa 500 Besucher nicht davon abhalten, das Herbstfest zu besuchen. Auch die zwölf vertretenen Händler aus der Region ziehen laut Bretschneider eine positive Bilanz des Tages. „Am Ende war es besser als gedacht“, sagt Bretschneider. Auch im vergangenen Jahr habe das Wetter nicht so mitgespielt. „Dafür wird es im nächsten Jahr bestimmt wieder schön. Das ist eben Markt“, sagt Ariane Bretschneider.