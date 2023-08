Garten- und Erntebörse in Stadtroda lief schlecht

Stadtroda. Trotz Aushang kamen wenig Besucher vorbei. Kulturbeauftragte will die Bürger mehr motivieren

Die Klosterruine in Stadtroda war gut ausgestattet mit Ständen, Stühlen und Verpflegung. Aber es fehlte an Besuchern. Bei der Garten- und Erntebörse blieb der Besucherandrang aus. Dabei war das Wetter gar nicht so schlecht. Die kleine Veranstaltung wollte es Bürgern ermöglichen selbstgeerntetes Obst und Gemüse, Kräuter und Kräutermischungen sowie selbst gemachte Marmeladen, Chutneys, Honig oder Säfte zu verkaufen oder gegen andere selbst gemachte Produkte zu tauschen.

Auch ein kleiner Stand mit Topfpflanzen war da. „Bisher war es ein ruhiger Nachmittag“, sagt Elisabeth Stracke. Sie hatte sich ein wenig mehr erhofft von der Garten- und Erntebörse. „Vielleicht liegt es daran, dass es sich noch nicht so herumgesprochen hat. Die Leute scheinen einfach nicht Bescheid zu wissen, welche Veranstaltungen hier stattfinden“, sagt sie weiter. Den Großteil ihrer Pflanzen muss sie wieder mit nach Hause nehmen.

Keine neue Idee

„Wir müssen die Stadtrodaer etwas motivieren“, sagt Kulturbeauftragte Nancy Gräfe. Sie selbst beteiligte sich auch mit einem Stand, an dem sie Marmeladen und Blumensamen anbot. Sie erzählt, dass die Idee einer Garten- und Erntebörse nicht neu sei. Bereits in der DDR habe es solche Veranstaltungen gegeben. Heute möchte man sie wieder aufleben lassen.

Die anderen Angebote im Rahmen von „Kultur im Kloster“ sollen besser laufen. Die Angebote sind vielfältig. Beim Musikabend mit dem Duo „2Bfolkish“ aus Weimar war die Klosterruine weitaus besser besucht. Die Woche soll es noch weitere Kulturangebote geben. Neben einem HipHop und Rap Abend treten noch die Rod’schen Querschläger mit einer Uraufführung des Stücks „Das Tor der Gaben“ aus der Feder von Peter Hansmann auf.