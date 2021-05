Gebeutelte Kommunen im Saale-Holzland erhalten Geld

Stadtroda. Land unterstützt unter anderem Eisenberg

Im Rahmen der Ausgleichszahlungen des Landes an die Kommunen zum Ausgleich von coronabedingten Steuerausfällen wurden im vergangenen Jahr vom Landtag 80 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Hinzu kamen weitere Ausgleichszahlungen pauschaler Art und an die Landkreise. Für die Ausgleichsbeiträge der Mindereinnahmen aus der Gewerbesteuer liegt nun die Spitzabrechnung vor. „Bei einigen Kommunen hat das Land pauschal zu viel gezahlt, bei anderen zu wenig. Das dies nun ausgeglichen wird, ist zu begrüßen“, so der Landtagsabgeordnete Markus Gleichmann. „Die Zahlen zeigen aber auch, welche Bereiche der Wirtschaft stärker und welche schwächer von den pandemiebedingten Einschränkungen betroffen sind. Dabei muss man jede Kommune in Landkreis einzeln bewerten. Die Streuung ist sehr groß.“

Während Kahla mit einem massiven Rückgang von ca. 1,3 Millionen Euro zu kämpfen hatte und in der Kreisstadt Eisenberg ebenfalls ca. 1 Million Euro Defizit entstand, blieben in Hermsdorf und in Stadtroda die Einnahmen stabil mit positivem Trend. „Die Landesregierung wird mit der nun vollzogenen Abrechnung ihren Anspruch gerecht, die Kommunen in dieser Situation bedarfsgerecht zu unterstützen.“

Crossen, Bucha, St. Gangloff und Kahla können sich nun auf eine Nachzahlung freuen und damit ihre Haushalte trotz Einnahmeverlusten stabilisieren.