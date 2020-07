Mario Voigt (rechts) und Heinz Wick aus Camburg stoßen auf das Jubiläum der CDU in Thüringen an.

Gedankenaustausch in Camburg zum Partei-Jubiläum

Der CDU-Landesverband Thüringen beging am Dienstag, 20. Juli,. seinen 75. Geburtstag. Dieses Jubiläum nahm der Vorsitzende des CDU-Kreisverbandes Saale-Holzland und Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion Mario Voigt, zum Anlass, sich mit Heinz Wick aus Camburg zum Gedankenaustausch zu treffen.

Wick ist 88 Jahre und eines der ältesten aktiven Mitglieder des CDU- Kreisverbandes. Zum Zeitpunkt der Gründung des CDU am 20. Juli 1945 war er 13 Jahre alt. Seit mehr als 40 Jahren ist Wick Mitglied der CDU. Bereits in der DDR-Zeit engagierte er sich aktiv in der evangelischen Kirche, demonstrierte gegen das Regime und wurde von der Stasi beobachtet. Später war Wick Mitglied im Stadtrat Camburg.

„Ich wollte diesen Geburtstag gern mit Heinz Wick feiern. Er hat sein Leben lang für seine Überzeugungen gestritten und ist auch heute noch engagierter Wahlkämpfer für unsere Sache. Damit steht er beispielhaft für viel wunderbare Mitglieder in unser CDU Thüringen“, so Voigt.

Auch im Juli 1945 wurde der CDU Kreisverband-Jena-Stadtroda gegründet. Dieser bildete binnen kürzester Zeit 50 Ortsgruppen. 1952 wurde er in die Kreisverbände Jena-Stadt, Eisenberg, Stadtroda und Jena-Land aufgeteilt. Der heutige CDU-Kreisverband Saale-Holzland ist mit rund 450 Mitgliedern der größte Kreisverband einer Partei im Saale-Holzland-Kreis.