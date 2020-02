Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geflügelzüchter aus Eisenberg wird Deutscher Meister

Die Hühner von Bernd Fischer sind handzahm. „Ich kann sie mit der Hand füttern“, sagt der Eisenberger Züchter und führt das im Gehege hinter seinem Haus im Eisenberger Ortsteil Friedrichstanneck auch gleich vor. Vier Wyandotten – ein Hahn und drei Hennen – lassen sich schnell locken mit dem Futter, bleiben aber fürs erste auf respektvoller Distanz vor der Fotokamera.

Ihrem Züchter haben die schlohweißen Tiere besonderen Ruhm eingebracht: Stolz präsentiert Bernd Fischer die Urkunde und den Wimpel, die er jüngst als Deutscher Meister bei den Rassegeflügelzüchtern für seine Wyandotten überreicht bekommen hat.

Bernd Fischer aus Eisenberg mit Urkunde und Wimpel für den DM-Titel. Foto: Angelika Munteanu

„Ich bin bereits der zweite Deutsche Meister in unserem Verein“, sagt Fischer, der im Vorstand des Rassegeflügelzuchtvereins 1887 Eisenberg und Umgebung die Finanzen verwaltet. Vor neun Jahren hatte Vereinsmitglied Michael Ludwig aus Kischlitz den bundesweiten Sieg mit seinen Feldfarbentauben davongetragen. Auch auf Landesebene hat Fischer sechs Jahre in Folge die höchste Auszeichnung erringen können.

Nachwuchs gesucht für den Vereinund den Vorstand

Die Rassegeflügelzucht von Bernd Fischer ist gut aufgestellt. Als er fünf war, hatte er damit begonnen. 18 Tiere hat er aktuell und er sammelt derzeit Bruteier, um die Zucht fortsetzen zu können. Die Bruteier seien gefragt, sogar in Spanien und Kroatien, berichtet er. Aber exportieren will er sie eigentlich nicht, höchstens an Vereinsfreunde abgeben. „Man kann ja nicht garantieren, dass aus den Eiern tatsächlich Hühner schlüpfen“, sagt der Züchter.

Weit mehr Sorge bereitet ihm die Zukunft seines Vereins. „Wir sind noch 21 Mitglieder“, sagt er. Früher waren es weit mehr. Die eigene Tochter hat er für die Zucht begeistern können, sie hat inzwischen selbst fünf Tiere. Drei Jungzüchter gibt es zudem im Verein. „Es könnten mehr sein“, hofft Fischer auf weitere interessierte Jungzüchter. Allmählich denkt der 74-Jährige daran, seine ehrenamtliche Arbeit im Vorstand in jüngere Hände zu geben. Noch ist es nicht soweit. „Dafür muss sich einer finden, der sich dafür interessiert und der geeignet ist“, sagt er. Das Zuchtwesen aber hat er für die nächsten Jahre noch fest im Blick: Die Kreisschau im November in Großhelmsdorf, die Messe in Erfurt, im nächsten Jahr dann in Hannover und 2022 in Leipzig.