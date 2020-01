Foto: Steffen Much

Rund 40 Bürger nahmen an einer Gedenkveranstaltung für die Häftlinge des ehemaligen KZ Oberndorf, einem Außenkommando des KZ Buchenwald, am ehemaligen Lagerstandort teil.

Oberndorf. Über 40 Bürger erinnern zum Holocaust-Gedenktag am ehemaligen Standort an die Geschichte der Häftlinge

Gegen das Vergessen: Auf den Spuren des KZ Oberndorf

Zwischen November 1944 und März 1945 mussten 200 Menschen aus Frankreich, Polen, Tschechien, Russland, Serbien, Italien, den Niederlanden und Deutschland im Außenkommando des KZ Buchenwald in Oberndorf bei Hermsdorf arbeiten – und viele von ihnen auch sterben. Getötet bei der Arbeit an den Bomben in der Munitionsanstalt, bestialisch ermordet bei „Fluchtversuchen“, erschossen oder zusammengebrochen bei den Todesmärschen zurück nach Buchenwald.

Auf Einladung des Landtagsabgeordneten Markus Gleichmann (Linke) trafen sich zum Gedenken an den Holocaust rund 40 Bürger am ehemaligen Standort des KZ Oberndorf, um an die Geschichte der Häftlinge zu erinnern. Gleichmann führte die Besucher über das Gelände des heutigen Gewerbegebietes „Jugendwaldheim“ und nannte Fakten zur Geschichte der Luftmunitionsanstalt Oberndorf und des KZ -Außenkommandos.

Bisher gibt es keinen offiziellen Gedenkort

Aktuell gibt es noch keinen offiziellen Gedenkort. Unter den Teilnehmern gab es ein großes Interesse, das in Zukunft zu ändern. Die umfangreichste Ausarbeitung zum KZ-Kommando Oberndorf haben bisher zwei Schülerinnen aus dem Gymnasium Hermsdorf im Jahr 2003 vorgelegt. Über das Buchenwaldarchiv, den internationalen Suchdienst in Bad Arolsen und andere Archive wären weitere Recherchen möglich.

„Wir erinnern an solchen Tagen nicht nur des Gedenkens wegen, sondern vor allem, um über die historische Trauer die Verantwortung für die heutige Zeit sichtbar zu machen. Es ist die Geschichte unserer Vorfahren in unserer Region. Es ist die Verantwortung für uns später Geborene. Es ist das Vermächtnis der Überlebenden“, sagte Markus Gleichmann am ehemaligen Lagerstandort. Heute befindet sich direkt auf dem ehemaligen Lagergelände ein Regenrückhaltebecken.

Regelmäßige Entschärfung von Munition erinnert bis heute an die Kriegsgeschichte des Geländes

Ein Teilnehmer erinnerte sich, als Fünfjähriger mit seinem Vater den Einmarsch der Amerikaner miterlebt zu haben. Trotz der 75 Jahre, die seitdem vergangen sind, habe er immer noch die Bombenstapel und Flugzeugmotoren links und rechts der Muna-Wege vor Augen. Ein anderer Teilnehmer war ab 1963 als Soldat der NVA im Gelände stationiert, um Raketenfahrzeuge zu warten und Übungen durchzuführen. Noch heute erinnern vor allem die regelmäßigen Entschärfungsaktionen von Blindgängern und im Wald verstreuter Munition an die Kriegsgeschichte des Geländes.

Interessierte Bürger und Zeitzeugen können sich bei Markus Gleichmann in seinem Hermsdorfer Büro unter Tel.: 036601/21 96 83 oder per Mail wkb-hermsdorf@markus-gleichmann.de melden.