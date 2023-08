Gegen den Trend: Zahnarzt-Praxisnachfolgerin für Schkölen gefunden

Zahnärztin Karin Warlich praktiziert seit April 1991 mit Herzblut in Schkölen. Als einzige Zahnärztin in der Stadt freut sie sich sehr, eine Nachfolgerin gefunden zu haben.

Seit 1991 behandelt Zahnärztin Karin Warlich Patientinnen und Patienten in Schkölen – Auch in Zukunft ist nicht Schluss

Seit April 1991 führt Zahnärztin Karin Warlich in Schkölen ihre Praxis. Mit drei Mitarbeiterinnen und einem Lehrling habe sie damals den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt, lässt sie wissen. Auch heute, gute 32 Jahre später, beschäftigt sie drei Mitarbeiterinnen in ihrer Praxis im Ärztehaus in Schkölen. Das Gebäude verfügt seit März 2014 zudem über einen Lift, was ihr eine große Herzensangelegenheit gewesen sei, sagt Karin Warlich. „Der Lift ist eine große Freude für uns alle“, so die Ärztin, die im April 2021 ihr 30-jähriges Praxisbestehen feierte. Im Laufe des nächsten Jahres sei nun die Übergabe an ihre Nachfolgerin geplant, verkündet sie. Insgesamt 33 Jahre habe sie im April 2024 dann in Schkölen praktiziert.

„Besonders die Versorgung auf dem Land gerät in Schieflage“

Es sei eine Familienpraxis auf dem Land. Vom Kleinkind bis zum Rentner würden hier alle behandelt. Ihren Beruf übe sie schon immer mit viel Herzblut aus und auch der Region sei die gebürtige Walpernhainerin stets treu geblieben. Circa 2000 bis 3000 Patienten würden laut Warlich insgesamt in ihrer Zahnarztpraxis – der einzigen in Schkölen – behandelt werden. Dass sie nun entgegen dem Trend der Praxisschließungen eine Nachfolgerin gefunden habe, freue sie, ihr Personal und wie sie hofft auch die Patienten sehr. „Ich bin überglücklich“, sagt sie. Eine junge Frau wolle sich der Praxis in Zukunft annehmen. Diesen Schritt zu wagen, davor ziehe sie den Hut. „Besonders die Versorgung auf dem Land gerät in Schieflage“, weiß die Ärztin. Bereits 2018 habe sie erste zaghafte Versuche unternommen, um eine Nachfolgerin zu finden. Ob die Suche herausfordernd gewesen sei? „Mehr als das“, sagt Karin Warlich. Kolleginnen und Kollegen würden ähnliches berichten. Bürgel etwa habe überhaupt keinen Zahnarzt mehr, nennt sie ein Beispiel.

Auch aus einer aktuellen Erhebung der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Thüringen (KZVTh) geht hervor, das Thüringen in den vergangenen fünf Jahren 363 Zahnarztpraxen verloren hat. Nach Kenntnis der Vereinigung suchen derzeit 72 Zahnärzte offiziell einen Nachfolger. Die Dunkelziffer liege voraussichtlich sogar höher, da nicht alle Zahnärzte über die KZVTh Nachfolger suchen würden beziehungsweise überhaupt eine Übergabe planen.

