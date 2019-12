Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geld für Busplatz, Roßplatz und Stadion

Die Finanzen der Kreisstadt des Saale-Holzlandes für das kommende Jahr stehen: Der Eisenberger Stadtrat hat am Donnerstagabend den Stadthaushalt für das Jahr 2020 einstimmig bei vier Enthaltungen aus den Fraktionen von SPD und Linken beschlossen.

Bis kurz vor der Ratssitzung war nicht gewiss, ob die Stadtverwaltung überhaupt einen beschlussreifen Haushalt für 2020 vorlegen kann. Diskutiert wurde der Entwurf zum Haushalt auch deshalb zuvor ausschließlich in nichtöffentlichen Ausschusssitzungen. Die erste und einzige öffentliche Lesung fand in der Stadtratssitzung am Donnerstag statt. Erst einen Abend zuvor hatte der Kreistag beschlossen, dass der Hebesatz für die Kreis- und Schulumlage für die nächsten beiden Jahre nicht erhöht wird. Damit entspannt sich die Finanzlage auch in der Kreisstadt etwas.

Das Haushaltsvolumen im nächsten Jahr umfasst etwa 20,5 Millionen Euro – „soviel wie noch nie in Eisenberg“, erläuterte der Kämmerer der Stadt, Lutz Cebulski. Trotz steigender Ausgaben für die Kreis- und die Schulumlage bei gleichbleibenden Hebesätzen, höheren Ausgaben für die Finanzierung von Kindergartenplätzen und für Verwaltungsaufgaben und trotz sinkender Schlüsselzuweisung vom Land sollen im kommenden Jahr Investitionen in einem Gesamtvolumen von 3,2 Millionen Euro erfolgen.

Kreditaufnahme für Investitionen geplant

Schwerpunkte werden die Sanierung des Roßplatzes, des Busplatzes und des Stadions sein. Um die Finanzierung dieser drei Vorhaben sichern zu können, plant die Stadt Eisenberg die Aufnahme eines Kredites über 700.000 Euro. Dieser solle nach der Rechnung des Stadtkämmerers in acht Jahren zurückgezahlt sein. Ziel ist es, dass Eisenberg mit der weiterhin konsequenten Tilgung von Kreditschulden im Jahr 2028 weitgehend schuldenfrei sein wird.

SPD will höheren Zuschuss für den Tiergarten

Ein Änderungsantrag der SPD zur Haushaltssatzung fand vor dem Haushaltsbeschluss keine Mehrheit im Stadtrat. SPD-Stadtrat Ingo Lippert forderte, dass der in den Jahren der Haushaltssicherung in Eisenberg gekürzte Zuschuss für den Verein Ländliche Kerne zur Betreibung des Tiergartens wieder auf den ursprünglichen Betrag aufgestockt wird. Er mahnte an, dass es die Stadt teuer zu stehen käme, wenn die Ländlichen Kerne aus dem Betreibervertrag aussteigen würden und die Kreisstadt ihren Tiergarten wieder selbst betreiben müsste. Bürgermeister Michael Kieslich (CDU) verwies auf die anstehenden Vertragsverhandlungen mit dem Verein zum Tiergarten: „Diese sollten ergebnisoffen geführt werden.“