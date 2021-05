Geld für Crossener Vereine und den neuen Heimatpfleger

Crossen. In diesem Jahr sind 3000 Euro im Crossener Haushalt für Vereine und den Heimatpfleger eingeplant.

Im Vorjahr hatte die Gemeinde Crossen wegen der corona-bedingten Absagen von Veranstaltungen keine Vereinszuschüsse ausgereicht. In diesem Jahr sind 3000 Euro im Gemeindehaushalt eingeplant. Wie sie vergeben werden, hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung nach der Vorberatung in der Fachausschüssen mehrheitlich beschlossen.

600 Euro sollen an die Burschenschaft gehen, die für das Maibaumsetzen verantwortlich zeichnet. 1000 Euro sollen die Organisatoren des Crossener Teichfestes erhalten. 500 Euro sind für die Organisatoren des Bartanzes vorgesehen. Weitere 500 Euro erhält der Förderverein des Schlosses Crossen.

Stefan Grabowski wird Heimatpfleger

400 Euro sind für den Heimatpfleger der Gemeinde vorgesehen, damit er die Unkosten seiner ehrenamtlichen Arbeit decken kann. Zum ehrenamtlichen Gemeinde-Heimatpfleger hat der Crossener Rat am Montagabend Stefan Grabowski berufen. Seine Aufgabe wird es sein, historische Dokumente, die in großen Stapeln in Crossen liegen, zu sichten. Auch wird er in Archiven recherchieren, teils außerhalb von Thüringen, da Crossen einst zu Sachsen-Anhalt gehörte. Ein Chronist soll das Material später in einer Chronik zusammenführen.