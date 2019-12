Unter anderem für Markisen als Sonnenschutz und einen Sichtschutz am Gartenzaun erhält das neu gebaute Awo-Kleinstheim in Eisenberg einen Zuschuss aus der Infrastrukturpauschale des Landes für die Kinderbetreuung in der Kommune.

Geld für Kinderheim? Eisenberger Stadtrat muss erst diskutieren

Der Zuschuss kurz vor Jahresschluss für das Kleinstheim der Arbeiterwohlfahrt in Eisenberg ist gesichert: Der Eisenberger Stadtrat stimmte in seiner jüngsten Sitzung einstimmig dafür, dass die Awo für das neu gebaute Kinderheim in der Kreisstadt einen Zuschuss aus der Infrastrukturpauschale des Landes für Kindertagesstätten erhält.

Quasi als Weihnachtsgeschenk will die Stadt am Dienstag den symbolische Scheck mit einer Summe von 5464 Euro dem Kinder- und Jugendhaus Sicor überreichen.

Das Geld will die Awo für die Gestaltung des Außenbereichs des Neubaus in der Königshofener Straße nutzen. So sollen Markisen beziehungsweise Überdachungen als Sonnenschutz über den Spielgeräten vor dem Haus angebracht werden. Der Gartenzaun soll einen Sichtschutz erhalten, das Blockhaus noch ein Dach. Bäume sollen gepflanzt und ein Regenwassertank zur Bewässerung eingebaut werden. 6830 Euro sind für diese Investitionen vorgesehen.

„Zu dem Zuschuss aus der Infrastrukturpauschale bringt die Awo einen Eigenanteil in Höhe von 20 Prozent auf“, erläuterte Bürgermeister Michael Kieslich (CDU) dem Stadtrat vor der Beschlussfassung. Das entspricht 1366 Euro.

Kein Argument gegen den Zuschuss

Zuvor drohte der Beschluss noch zu kippen: Stadtrat Ulrich Nette (Die Linke) erklärte, dass er prinzipiell für die Unterstützung von Kindern sei, stellte die Formalien der Antragstellung jedoch in Frage. Diese sei nicht rechtzeitig gekommen und die Stadt wolle sich in jedem Jahr eine Reserve aus der Kita-Pauschale für eilige Fälle aufbewahren.

Nach der bisher geltenden Vergaberichtlinie, die während der Interimszeit des amtierenden Bürgermeisters Götz Witkop (BDS) festgelegt wurde, waren eilige Anträge aber bis Oktober möglich, der Awo-Antrag wurde im Oktober eingereicht. Und nach der Zahlung an die Awo verbleibt noch immer ein Rest in Höhe von knapp 1500 Euro als Reserve in diesem Jahr, das in wenigen Wochen zu Ende ist.

Auch Nettes Erklärung, dass die Kita-Pauschale in erster Linie den Kindertagesstätten vorbehalten sei, ließ Bürgermeister Kieslich nicht als Argument gegen den Zuschuss gelten. „In dem Kinder- und Jugendhaus leben Kinder aller Altersgruppen aus Gründen, die man sich nicht wünschen möchte.“

Aktuell werden im Kleinstheim 13 Kinder im Alter zwischen knapp zwei und 16 Jahren betreut, die aus schwierigen Familienverhältnisse kommen. Die meisten von ihnen werden auch das Weihnachtsfest in dem Heim in Eisenberg verbringen.