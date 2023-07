Integration beginnt am Rost: Yazden Ali (rechts) und Hamza Ali Wazni kümmern sich sowohl um Halal-Fleisch als auch um die Thüringer Bratwurst.

Gelebte Integration in Eisenberg

Eisenberg. Sommerfest im Eisenberger Familienzentrum.

Einträchtiges Nebeneinander zweier Kulturen ist nicht allzu oft zu beobachten. Im Eisenberger Familienzentrum funktioniert das, da sehen deutsche und ausländische Bürger in der jeweils anderen Kultur eine Bereicherung. Zum zweiten Sommerfest am gestrigen Dienstag konnte man sich unter anderem durch Deutschland, Syrien und die Ukraine essen. Ramona Prüfer, im Zentrum verantwortlich für Eventplanung und Freizeitgestaltung, schaut sich eine Stunde nach Eröffnung des Festes im Hof um. „Ich hätte mit mehr Besuchern gerechnet, aber der Nachmittag ist ja noch jung.“ Spricht’s und steuert auf den Kuchenstand zu, wo man die Qual der Wahl zwischen Nuss-, Kirsch- und anderen internationalen Kuchenleckereien hat.

Auf dem Rost brutzeln Hähnchen halal und die Thüringer nebeneinander. Dass hier nichts anbrennt, dafür sorgen Hamza Ali Wazni und Yazden Ali. Mit Grillzangen bewaffnet wachen sie über die Holzkohle. Ab und zu scheppert es, dann fliegen – sehr zur Belustigung der Kinder – Blechbüchsen durch die Gegend. Viele Familien mit Kindern im Krabbelalter sind da. „Der Krabbeltreff an jedem Dienstag wird sehr gut angenommen“, freut sich Prüfer.

Ihre Planung für den Sommer steht. „In den Ferien treffen wir uns jeden Donnerstag zu einer Wanderung. Die erste wird uns in den Tiergarten führen“, kündigt Prüfer an. Treffpunkt ist jeweils 9.30 Uhr am Familienzentrum im Steinweg. Bis Dienstag vor der jeweiligen Wanderung bittet die Organisatorin um Anmeldung.

Zur Ferienfreizeit sind Kinder und Erwachsene ab kommender Woche von Montag bis Freitag herzlich eingeladen. „Wir werden basteln und kreativ sein“, verspricht Prüfer. Natürlich werde neben aller Fingerfertigkeit deutsch geübt. Macht nichts, wenn das Ergebnis ein wenig thüringisch eingefärbt ist.

Kontakt: 0151/50707009