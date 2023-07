Gelungene Premiere fürs Picknick im Park Bad Klosterlausnitz

Das erste "Picknick im Park" lockte am Sonntagmittag viele Gäste in den Kurpark Bad Klosterlausnitz.

Bad Klosterlausnitz. Viele Akteure in Bad Klosterlausnitz trugen zum Gelingen bei. Nächstes Jahr soll das Picknick wiederholt werden

Etwa 250 Menschen waren am Sonntagmittag in den Kurpark in Bad Klosterlausnitz gekommen, um dem ersten „Picknick im Park“ beizuwohnen. Bei Musik vom „Fleck-Sauer-Ensemble“ sowie „Melange“ suchten sich viele ein schattiges Plätzchen auf der Decke und genossen mitgebrachte Speisen oder die vom KGZ und der Kristalltherme vorbereiteten Picknick-Körbe. Burger und Cocktails wurden vom Friedrichshof angeboten, der Förderverein der Kita hatte für Kaffee und Kuchen gesorgt und der Jugendclub für frische Getränke. „Es war ein großer Erfolg und wird nächstes Jahr auf jeden Fall wieder stattfinden“, sagt KGZ-Chefin Nicole Sabetta.