Gemeinde Crossen verzichtet aufs Vorkaufsrecht

40 Minuten sind einerseits nicht einmal eine Schulstunde. Sie können sich aber auch mächtig ziehen. Im Crossener Gemeinderat hatte man über eine „Grundstücksangelegenheit“ zu befinden. Derartiges wird normalerweise zum Schutz der Privatsphäre der betroffenen Bürger nicht-öffentlich besprochen. Hier allerdings ging es um ein Vorkaufsrecht, das die Abwicklung eines Hauskaufs zwischen zwei Privatparteien beeinträchtigt. Im Grundbucheintrag zu dem Haus in der Crossener Ortsmitte in der Nähe der Sparkasse findet sich – nach Auskunft der betroffenen Bürger, die der Sitzung beiwohnten, seit dem Jahr 1944 – ein Vorkaufsrecht für die Gemeinde. Die musste also gefragt werden, ob sie ihr Recht in Anspruch nehmen will.

Eigentlich eine Formalie: Denn einen Plan, was man mit dem Gebäude anfangen könnte, gibt es nicht. Dennoch schlug Gemeinderat Wilfried Hebestreit (Bürger für Crossen/Fraktion 24) vor, man müsse zumindest darüber nachdenken, ob mit dem Gebäude aus Sicht der Gemeinde nicht doch etwas zu machen sei. Bürgermeister Uwe Berndt (Linke) verwies auf das Verbot für Kommunen, spekulativ ein Gebäude zu erwerben. „Wenn es keinen richtigen Plan dafür gibt, dürfen wir das nicht einmal, wenn das Gebäude uns nur einen Euro kostet“, sagte er im Nachgang der Sitzung unserer Zeitung. Ohnehin müsse man froh sein, wenn eine Familie das Gebäude für den Verbleib im Ort nutzen wolle und man keinen Leerstand habe. Gemeinderat Crossen wünscht sich schnellere Informationen Letztlich stimmte der Gemeinderat nach langer Diskussion einstimmig für die Löschung des Vorkaufsrechts – auch weil die Gründe für dessen Aufnahme ins Grundbuch seit Jahrzehnten nicht mehr existieren. Das Signal wäre ohnehin merkwürdig gewesen, wenn an anderer Stelle noch nicht abschließend darüber befunden ist, ob die Gemeinde das Europahaus verkauft, um ihren Haushalt auszugleichen. Steffen Sieler (Crossener Wählervereinigung) mahnte an, über derartige Themen von Seiten der Verwaltung früher zu informieren. „Das könnte schon lange vom Tisch sein.“ Die Gemeinderäte aber müssten wissen, wer Immobilien kaufe in der Gemeinde – um unliebsame Käufer fernzuhalten.