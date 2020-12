Rauda. In Rauda geht es um den Etat für 2021

Gemeinderat Rauda tagt am Mittwoch

Die Gemeinderatssitzung in Rauda, die Anfang Dezember kurzfristig abgesagt wurde, soll am Mittwoch, 16. Dezember, 18 Uhr, in der Gemeindeverwaltung nachgeholt werden. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Haushaltsplan 2021, die Haushaltssicherung und ein Antrag ans Land auf Bedarfszuweisung.