Den Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2021 hat eine Delegation Jenaer Bürger mit OB Thomas Nitzsche in Jenas Partnerstadt Erlangen verbracht. Mit dabei waren auch Freiwillige aus verschiedenen europäischen Ländern, die in den kommenden Monaten in Jena tätig sein werden.

Gemeinsam in Jenas Partnerstadt die Einheit gefeiert

Erlangen/Jena. Einheit wächst mit Freundschaften und gemeinsamen Erlebnissen. Das wurde bei den Feierlichkeiten in Erlangen deutlich

Auch 2021 zeigte die gemeinsame Feier der Partnerstädte Jena und Erlangen zum Tag der Einheit, dass es bei dieser auf freundschaftliche Kontakte und Begegnungen ankommt. Mit zwei Bussen waren 85 Jenaerinnen und Jenaer in die Partnerstadt Erlangen gefahren, viele von ihnen nicht das erste Mal. Mit dabei war auch eine Gruppe europäischer Freiwilliger, die in den kommenden Monaten in Jena leben werden.

Pfarrer Christian Dietrich sprach über „Widerstand und Würde“

Der Festakt wurde schwungvoll mit jungen Musikerinnen und Musiker aus beiden Städten eröffnet. Die beiden Oberbürgermeister Florian Janik und Thomas Nitzsche würdigten die persönlichen Begegnungen – Freundschaften funktionieren durch rege Kontakte und nur schwer mit Distanz. Pfarrer Christian Dietrich, gebürtiger Jenenser, reflektierte in seiner Festrede „Widerstand und Würde“ den hohen Wert der Demokratie und rief mit vielen Zitaten das Klima der Angst der DDR-Zeit in Erinnerung. Er zeigte sich enttäuscht, dass nach der Aufnahme Ostdeutschlands in die Bundesrepublik nur wenige Täter der DDR-Gewaltherrschaft sich vor Gerichten verantworten mussten.

Abgerundet wurde das Programm mit Poetry-Slam Erlanger Jugendlicher. Ein Spannungsbogen von der Überwindung von Mauern bis zur Überwindung von Gemüsephobien wurde hier dargeboten.

Der Berliner Künstler Jörg Amonat eröffnete sein Ausstellungsprojekt “Würdemenschen“. Dieses wurde bereits in Jena gezeigt.

Im weiteren Verlauf bot Erlangen den Gästen Stadtführungen, einen Poetry-Slam-Workshop und das legendäre Kneipenquiz mit Big Kev. Mit einer ökumenischen Andacht in der St.-Matthäus-Kirche und dem gemeinsamen Singen am Platz der deutschen Einheit endete der Tag. Oberbürgermeister Thomas Nitzsche lud herzlich alle Erlangerinnen und Erlanger für den 3. Oktober 2022 nach Jena ein. Dann wird auch das 35-jährige Jubiläum der Stadtpartnerstadt Jena – Erlangen zu feiern sein.