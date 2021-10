Angelika Munteanu über eine Region, die sich selbst wachküsst.

Aus der Perspektive der Touristiker und so mancher Kommunalpolitiker ist mit Blick auf Saale und kooperierende Unstrut die Weiße Elster weit weg. Offenbar gilt das nicht nur im Saale-Holzland-Kreis, sondern auch in Sachsen-Anhalt, wie Elster-Anrainer aus dem Nachbarbundesland zu berichten wissen. Vom europaweit bedeutsamen Industriedenkmal Elsterfloßgraben ganz zu schweigen. Der spielt schon im Schloss in Eisenberg kaum noch eine Rolle.

Dabei hat die Weiße Elster von der Quelle nahe dem tschechischen As über das Elstertal im Saale-Holzland bis zur Mündung in die Saale über 257 Kilometer viel Geschichte und Naturidylle zu bieten, was selbst für Fremde spannend ist. Nur: Es muss halt vermarktet werden, damit Gäste kommen und zuweilen auch Einheimische daran erinnert werden, welchen Schatz sie vor der Haustür haben.

OTZ-Newsletter für den Saale-Holzland-Kreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das schlafende Dornröschen Weiße Elster zwischen Bad Köstritz und Zeitz küssen jetzt engagierte Anrainer selbst wach. Ein länderübergreifender Verein Elstertal-Tourismus hat sich gerade gegründet. In Sachsen-Anhalt zwar, aber die Mitglieder kommen auch aus Ostthüringen. Und dass die Regionalentwicklung für das Elstertal zwischen Bad Köstritz und Crossen-Ahlendorf auch den Flusstourismus im Blick hat, sehen die Sachsen-Anhaltiner als Chance für eine große gemeinsame Sache.