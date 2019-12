Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Generationenwechsel am Ende des Jubiläumsjahres

Zum Jahresende ist Landrat Andreas Heller einigermaßen erleichtert: Den Doppelhaushalt für die kommenden zwei Jahre hat der Kreistag beschlossen und damit die Weichen gestellt für die weitere Entwicklung im Landkreis. Vorn dran steht die Schulsanierung. Wie es damit weitergeht, sagt die Prioritätenliste, die gleichfalls beschlossenen Sache ist. An vorderer Stelle steht nun die Regelschule in Dorndorf. „Eigentlich sollte nur die Feuertreppe gebaut werden für 120.000 Euro, doch es ist mehr zu tun, so dass das Investitionsvolumen auf drei Millionen Euro aufgestockt worden ist“, sagt der Landrat. Weitere Schulbaumaßnahmen sind angekündigt für die Sanierung an der Gemeinschaftsschule Bürgel, eine Turnhalle in Bad Klosterlausnitz sowie Schulgebäude in Königshofen, Schlöben, Ottendorf, Crossen und Eisenberg.

Höhe der Sozialausgaben schwer abschätzbar

Ob die Haushaltsplanung in den nächsten beiden Jahren aufgehen wird, werde sich zeigen, sagt Heller. Das Gros des Kreishaushaltes machen Sozialausgaben aus. Das Bundesteilhabegesetz sei jedoch eine „Black Box“ und schwer abschätzbar, ob die geplanten Gelder zur Finanzierung der Sozialausgaben ausreichen werden.

Das zu Ende gehende Jahr ist aus Sicht des Landrates ein besonders ereignisreiches gewesen. Es stand im Zeichen von 25 Jahren Saale-Holzland-Kreis, in dem beispielsweise auch 25 Jahre Einheitsgemeinde Bürgel und das 25-jährige Bestehen der Kreismusikschule gefeiert wurden. Eine Reihe wichtiger Bauvorhaben seien umgesetzt oder begonnen worden. Der Neubau an der Thüringer Gemeinschaftsschule Bürgel konnte im Februar bezogen werde. Für das Pilotierungszentrum des Fraunhofer Instituts in Hermsdorf fand am 15. April der erste Spatenstich statt. Die neue Saalebrücke zwischen Golmsdorf und Porstendorf wurde am 24. Mai eingeweiht. Im Bauhaus-Jahr wurde in Dornburg am 1. Juni das Bauhaus-Werkstatt-Museum eröffnet. In Großlöbichau wurde am 30. August die neue Produktionshalle von Vacom eröffnet. Die neue Außensportlage in Kahla können Regelschüler und Gymnasiasten seit diesem Schuljahr nutzen. Und zum 30. Oktober ist Alberts Holzverarbeitungszentrum in seinen Neubau am Trotz gezogen.

Weitere Kreisstraße sollen saniert werden

Auch Kreisstraßen sind gegen Ende des Jahres nach der Sanierung wieder für den Verkehr freigegeben worden: In Sulza, in Nickelsdorf und in Eichenberg. „Im neuen Jahr mit neuem Haushalt soll es mit der Sanierung der Kreisstraße weitergehen“, kündigt Landrat Heller an.

„Das Jahr 2019 ist auch mit einem Generationenwechsel in wichtigen Positionen des Landkreises einhergegangen“, resümiert Heller. Carl Krumbholz hatte zum 1. Juni den Vorsitz in der Verwaltungsgemeinschaft Dornburg-Camburg übernommen. Sein Vorgänger Wolfgang Fiedler wurde verabschiedet. Ebenso Jugendamtsleiter Manfred Paul, dessen Nachfolge Friedrich Semmler angetreten hat. Zum Jahreswechsel in den Ruhestand verabschiedet wurde auch die Leiterin der Kreisvolkshochschule, die Etzdorferin Veronika Wrede. Auch die bisherige Kulturverantwortliche der Kreisverwaltung, Gina Dechant, wird ab dem neuen Jahr ihren Ruhestand genießen dürfen. „Ein Nachfolger wird kommen“, versichert der Landrat.

Wichtig ist ihm auch die jährliche Wanderung unter seiner Schirmherrschaft im Landkreis. Im Jubiläumsjahr des Saale-Holzland-Kreises war der Start am Kreissitz, am Schloss in Eisenberg. Der Termin für die Wanderung mit Landrat im Jahr 2020 steht bereits: Angekreuzt ist er für den 18. April im Kalender und die Wanderung soll – so der Wunsch von Andreas Heller – in Gernewitz starten.