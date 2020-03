Die Stadthalle Eisenberg ist ein beliebter Veranstaltungsort in der Kreisstadt.

Eisenberg. Antrag der Linken-Fraktion im Interesse von Vereinen zur Stadtratssitzung am Donnerstag in der Kreisstadt.

Generellen Mieterlass für Stadthalle Eisenberg gefordert

Seit Jahren beschäftigen sich der Stadtrat in Eisenberg und einige Ausschüsse immer wieder mit dem Erlass von Mieten für die Stadthalle, insbesondere für den zweimal jährlich stattfindenden Kinderkleiderbasar. Die Miet- und Benutzerordnung für die Stadthalle ist zwar geändert worden. Das Procedere um den Mietererlass per Beschluss ist geblieben. Die Eisenberger Stadtratsfraktion der Linken will nun eine generelle Lösung schaffen, um den Vorgang auch im Interesse anderer Veranstaltungen im Kinder- und Jugendbereich zu entbürokratisieren.

Deshalb stellt sie zur Stadtratssitzung am Donnerstag den Antrag, dass die Stadt Eisenberg eine generelle Ausnahmeregelung treffen solle. Die Fraktion der Linken schlägt vor, dass die Stadt bis zum Jahresende der laufenden Legislaturperiode des Stadtrates, also Dezember 2024, auf die Mietzahlungen seitens des Kinderkleiderbasars, der Staatlichen Grundschule „Martin Luther“ und des Jugendweihevereins Ostthüringen für die Nutzung der Stadthalle verzichten solle. Die Entscheidung darüber liegt nun beim Stadtrat.

Stadtratssitzung in Eisenberg am Donnerstag, 12. März, um 18 Uhr im Ratssaal am Markt.