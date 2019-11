Zum Nachtweihnachtsmarkt gibt es am Stand von „Original Bauschi" wieder eine limitierte Tasse und leckere Plätzchen zu kaufen. Heike Bausch (rechts) zeigt die Tasse, ihre Tochter Christina Hampe einen Beutel mit Plätzchen.

Genuss mit Botschaft zum Nachtweihnachtsmarkt in Eisenberg

Im Haus von Familie Bausch duftet es schon Tage vor dem Nachtweihnachtsmarkt verführerisch. Gerade schiebt Christina Hampe, die Tochter von Heike Bausch, ein Backblech voller Tannenbäume in den Ofen. „Es gibt schon so viele Bestellungen“, sagt sie. Die hausgebackenen Plätzchen, die die Familie an ihrem „Original Bauschi“-Stand verkauft, sind eben schon längst kein Geheimtipp mehr. „Früher haben die Besucher eine Tüte genommen, heute sind es gleich vier oder fünf.“

Hundert Stück pro Sorte, und gebacken werden über 20 süße Varianten, decken den Bedarf noch gerade so. „Aber wir wollten es ja nicht anders“, sagen Mutter und Tochter lachend. „Ich glaube, man schmeckt, die sind mit Liebe gemacht - und mit guten Zutaten“, sagt Christina Hampe.

Am Stand können die Besucher auch wieder selbst gemachten Holunderpunsch trinken. „Der war letztes Jahr so schnell aus, dass wir dieses Jahr noch mehr Holunder gesammelt haben“, erzählt Heike Bausch. Daraus macht sie Holundersirup, der zusammen mit selbst gepresstem Apfelsaft und Wasser in den Punschtopf kommt. Das sei eine leckere, alkoholfreie Alternative zum Glühwein. Auch selbst gemachter Holunder-, Johannisbeer- und Walnusslikör werden angeboten.

Um ein wenig Nachhaltigkeit vorzuleben und eine schöne Tradition fortzusetzen, hat die Familie im dritten Jahr in Folge eine limitierte Tasse zum Nachtweihnachtsmarkt entworfen. In diesem Jahr ist darauf ein Segelboot zu sehen, das in den Sonnenuntergang treibt. „Setz die Segel deines Lebens, bestimme Kurs und Geschwindigkeit selbst“ lautet der Tassenspruch 2019. Wer solch eine Tasse kauft oder seine eigene mitbringt, bekommt die „Füllung“ günstiger. Damit wollen die Bauschs Plastikmüll vermeiden.

Heike Bausch grübelt immer lange, um eine Idee für ihre Tasse zu finden. „Sie soll ja eine Botschaft tragen.“ Dass jedermann selbst über sein Leben bestimmen kann, das wollte sie in diesem Jahr transportieren.

Zum Nachtweihnachtsmarkt ist wieder die ganze Familie im Einsatz. „Als wir angefangen haben, gab es noch keine Enkel, jetzt sind es schon vier - der Arbeitstrupp wird größer“, meint Heike Bausch schmunzelnd. Ergänzt wird das Angebot neben Plätzchen, Punsch und Likör auch mit selbstgenähten Dingen, Porzellan-Anhängern, floralen Ideen sowie selbst gebastelten Winterwichteln und Schneeflocken.

Nachtweihnachtsmarkt in Eisenberg am 29. und 30. November, jeweils ab 18 Uhr, Marktplatz