Georgien knüpft Kontakte im Saale-Holzland

Hermsdorf/Schkölen. Botschafter des kaukasischen Staates mit EU-Beitritts-Absicht zu Besuch bei Nestro in Schkölen und in der Porzellanfabrik Hermsdorf.

Antrittsbesuche bei Ministerpräsidenten in verschiedenen deutschen Bundesländern habe er bereits absolviert – soweit es die Corona-Pandemie bisher zugelassen hat, sagt Levan Izoria. Dem Botschafter von Georgien in Deutschland, der seit April 2020 im Amt ist, sind „direkte Kontakte vor Ort“ jedoch noch weit wichtiger – auch in den Saale-Holzland-Kreis. Vermittelt vom Bundestagsabgeordneten Albert Weiler (CDU) als Präsident des Deutsch-Armenischen Forums hat der georgische Diplomat bei Nestro Lufttechnik in Schkölen und in der Porzellanfabrik Hermsdorf erste Wirtschaftskontakte in Ostthüringen geknüpft.

„Wir müssen sehen, was geht“, sagt nach den Gesprächen Paulus Nettelnstroth als Gründer der Firma Nestro. In andere Länder der Kaukasus-Region und nach Russland habe sein Unternehmen bereits gute Beziehungen. „Unsere Anlagen gehen in die Region dort überall hin – außer nach Georgien“, sagt Nettelnstroth. Aus seiner Sicht würden künftige Wirtschaftsbeziehungen mit Georgien Sinn machen, wenn vor Ort eine Niederlassung eröffnet, dort produziert und der Vertrieb der Lufttechnik-Anlagen über die Grenzen in der Kaukasus-Region gesichert werden. Dafür brauche es aber auch die Zusammenarbeit zwischen den Staaten und die notwendigen Entscheidungen in der Politik. „Die Politik muss das wollen und mitwirken“, fordert Nettelnstroth. Eine Präsentation seines Unternehmens habe er gleich nach dem Besuch des Botschafters nach Berlin geschickt und er solle auch dorthin kommen für eine weitere Zusammenarbeit, berichtet der Schkölener Unternehmer.

Neuland für die hiesige Wirtschaft

In der Porzellanfabrik Hermsdorf hat Geschäftsführerin Sybille Kaiser dem Botschafter Levan Izoria unter anderem die neue vollautomatische Fertigungslinie für keramische Wabenkörpern vorgestellt. Diese werden vorwiegend als Wärmetauscher zur regenerativen Nachverbrennung in der Industrie wie auch für Belüftungssysteme in Räumen verwendet. Sybille Kaiser schwärmt von Georgien, dort sei sie zur DDR-Zeit über „Jugendtourist“ auf Hochzeitsreise gewesen. Wirtschaftsbeziehungen in das kleine kaukasische Land am Schwarzen Meer sind jedoch für die traditionsreiche Porzellanfabrik in Hermsdorf gleichfalls Neuland.

Keramik-Wabenkörper für die Raumbelüftung könne er sich für sein Land gut vorstellen, sagt Botschafter Izoria. Die industrielle Nutzung zur Reinigung von Abgasen ist für das vorwiegend landwirtschaftlich geprägte Georgien noch Zukunftsmusik. Denn die Industrie befinde sich erst im Aufbau. Wie der Schkölener Paulus Nettelnstroth sieht jedoch auch die Chefin der Porzellanfabrik Ansätze, direkte Beziehungen zu Georgien aufzubauen. Am Beginn könnten aus ihrer Sicht Praktika für georgische Studenten stehen, die technologisches Wissen aus Deutschland für die Wirtschaftsentwicklung ihres Landes nutzen könnten. Allerdings – so weiß es Nettelnstroth – seien für die Arbeitsgenehmigung in Deutschland noch etliche Hürden zu nehmen. Um die ersten Kontakte zwischen Georgien und Unternehmen im Saale-Holzland weiter auszubauen, sei es sinnvoll, eine Wirtschaftsdelegation aus Ostthüringen in das kaukasische Land zu entsenden, sagt der Bundestagsabgeordnete Weiler: „Möglichst bald, damit es voran geht.“

Im christlich geprägten Georgien leben auf einer Fläche von etwa 57.000 Quadratkilometern rund 3,7 Millionen Einwohner. Den eurasischen Staat im Südkaukasus verstehen seine Bewohner als „Balkon Europas“. Georgien bereitet derzeit einen formellen Antrag auf EU-Mitgliedschaft im Jahr 2024 vor, um in den 2030er Jahren der EU beizutreten. Bereits jetzt gehört der Staat dem Europarat an und ist seit 2009 mit der EU über die „Östliche Partnerschaft“ und seit 2014 als Mitglied der „Vertieften und umfassenden Freihandelszone“ (DCFTA) verbunden. Zudem beteiligt er sich an EU-Programmen wie der „Europäischen Nachbarschaftspolitik“.