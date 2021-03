Die Bushaltestelle am Diakoniezentrum Bethesda der Johanniter in Eisenberg soll barrierefrei umgebaut werden.

Eisenberg. Zusatzkosten für den Bau einer neuen Haltestelle am Diakoniezentrum. Geld verfügbar, da die Rudolf-Elle-Straße noch nicht gebaut wird.

Geplant: Barrierefreier Busstopp am Bethesda in Eisenberg

Die Bushaltestelle am Diakoniezentrum Bethesda in Eisenberg sieht nicht nur schäbig aus. Mit der Aufschrift Altenheim und vor allem mit der fehlenden Möglichkeit, ohne Hindernisse ein- und auszusteigen, ist sie völlig aus der Zeit. Nach Forderungen aus dem Eisenberger Seniorenbeirat soll die Bushaltestelle in diesem Jahr barrierefrei umgebaut werden. Doch die geplanten Finanzen reichen nicht aus.