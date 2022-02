Geplantes Seniorenheim in Bad Klosterlausnitz wird vorgestellt

Bad Klosterlausnitz. Gemeinderat von Bad Klosterlausnitz tagt

Die geplante Seniorenresidenz in der Geraer Straße 2 in Bad Klosterlausnitz ist Thema der nächsten Gemeinderatssitzung. Auch eine außerplanmäßige Ausgabe zum Grunderwerb in der Jenaischen Straße steht auf der Agenda.

Darüber hinaus hat der Gemeinderat ein Zeitfenster für Fragen der Bürgerinnen und Bürger eingeplant. Aufgrund der aktuell gültigen Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus’ in Thüringen gilt für die Teilnahme an der Sitzung eine Zulassungsbeschränkung auf geimpfte oder genesene Personen. Ungeimpfte Personen können unter Vorlage eines gültigen negativen Testnachweises teilnehmen.

Montag, 21. Februar, 19 Uhr, Holzlandsaal, Markt 9, Bad Klosterlausnitz