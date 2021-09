Geraer Handglocken wecken Vorfreude in Eisenberg

Eisenberg. Erntedankkonzert in der Eisenberger Stadtkirche mit Quartett aus Gera

Zum Abschluss des Landmarktes findet am Sonntag, 3. Oktober, in der Eisenberger Stadtkirche ein Erntedankkonzert mit dem Thüringer Handglocken-Quartett unter Leitung von Kantor Martin Hesse aus Gera statt. Gespielt werden ab 16 Uhr Originalkompositionen für Handglocken und Arrangements für Glocken und Klavier. Im Rahmen des Eisenberger Orgelprojektes ist es das erste „Vorfreude-Konzert“, um auf die Klänge der englischen Orgel im November einzustimmen. Der Eintritt ist frei, um eine Spende am Ausgang wird herzlich gebeten.

Nähere Informationen gibt es auf www.kirchenmusik-eisenberg.de

