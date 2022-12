Geraer „Fettnäppchen“ kommt nach Erdmannsdorf

Erdmannsdorf. Geraer Kabarettisten machen auf ihrer Neujahrstour auch in der kleinen Gemeinde bei Stadtroda Halt

Den Freunden von Politik- und Lebens-Satire in Thüringen sind sie bereits an vielen Orten bekannt: Eva Maria Fastenau und Michael Seeboth vom Geraer Kabarett „Fettnäppchen“, das sich bereits 1973 gründete und seitdem zu einer festen Lach-Institution im immer größeren werdenden Umkreis der Stadt etablierte. Auf ihrer für den Januar und Februar des kommenden Jahres geplanten Tournee gastieren die beiden Mitglieder des Kabarett-Ensembles auch in der kleinen Gemeinde Erdmannsdorf bei Stadtroda: Am Freitag, 20. Januar, laden sie in den Gemeindesaal ein. Unter der Programmüberschrift „24 1/2: Wenn die Tage länger werden“ schlüpfen Eva-Maria Fastenau und Michael Seeboth in die Rollen des imaginären Ehepaars Ralf und Siegried Osterstein. Bei denen „kracht es wieder einmal“, weil Ralf neuerdings im Home-Office arbeiten und Siegried ihn deshalb „den ganzen Tag ertragen muss“. „Somit muss Ralf die Hausarbeit übernehmen und das Chaos ist vorprogrammiert. Sogar das Gemüse und die Waschmaschine zweifeln an seinen Fähigkeiten. Ein bürotaugliches Outfit stellt wiederum Siegrid vor ungeahnte Schwierigkeiten. „Mit viel Ironie und Satire nehmen sie die alltäglichen Schwachstellen aufs Korn“, heißt es in der Beschreibung des Programms.

Ob und wie das Ehepaar aus dieser Problematik herausfindet und welche Weggefährten ihnen dabei mehr oder weiniger hilfreich zur Seite stehen, werden die beiden Kabarettisten an diesem Abend in Erdmannsdorf ausführen und aufführen. Karten im Vorverkauf gibt es im Tälermarkt Ottendorf sowie im Blumenladen Herold in Stadtroda.

Freitag, 20. Januar, 19.30 Uhr, Gemeindesaal Erdmannsdorf