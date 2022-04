Kinderkonzert in Kraftsdorf Gerhard Schöne bekommt in Kraftsdorf Verstärkung von Kinderchor

Kraftsdorf. Am Sonntag gibt der bekannte Liedermacher Gerhard Schöne ein Konzert in der Kraftsdorfer Kirche. Unterstützt wird er vom örtlichen Kinderchor.

Wenn Lucios Auto einen platten Reifen hat, dann wird das Loch kurzerhand mit Kaugummi zugeklebt, und wenn Jule keine Lust hat, sich zu waschen, dann wird ihr eine gute Fee geschickt, die sie überredet, doch bitte in die Badewanne zu steigen. Für diese und viele andere Kinderlieder ist der Liedermacher Gerhard Schöne aus Berlin bekannt.

Am kommenden Sonntag, dem 1. Mai, wird der erfolgreiche Musiker um 16 Uhr den Musiksommer der Kirchengemeinde Rüdersdorf-Kraftsdorf mit einem besonderen Konzert für die ganze Familie in der Kraftsdorfer Kirche eröffnen.

Dieses Mal wird Schöne nicht allein auf der Bühne singen, klatschen und spielen, sondern erhält zudem tatkräftige Unterstützung durch den Kinderchor der Kirchengemeinde. Die 15 Kinder im Alter von vier bis 12 Jahren haben bereits mit ihrer Chorleiterin Claudia Rammelt kräftig geübt: Bekannte Gerhard-Schöne-Songs wie „Kalle, Heiner, Peter“ und „Das Auto von Lucio“ stehen auf dem Programm.

Der Gemeindekirchenrat hat mit viel Engagement den Kraftsdorfer Musiksommer nach zweijähriger Pause wieder organisiert und freut sich auf viele große und kleine Zuhörer.

Sonntag, 1. Mai, 16 Uhr, Kirche Kraftsdorf; Karten sind im Pfarramt Rüdersdorf, Telefon 036606/ 84412, bei Simone Straßburger in Kraftsdorf, Telefon 036606/ 60742, in der Bäckerei Nützer in Hermsdorf, Telefon 036601/ 83712 sowie im Gemeindebüro der Stadtkirchengemeinde Gera, Talstraße 30, Di 13-17 Uhr u. Fr 9-12 Uhr erhältlich. Am 1. Mai ist die Konzertkasse ab 15 Uhr zum Ticketverkauf vor Ort geöffnet.