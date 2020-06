Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gericht: Landrat überspannt Vorprüfungsrecht

Eine Klage der Kreistagsfraktion Linke/Grüne gegen den Saale-Holzland-Kreis ist kurz vor der Kreistagssitzung am kommenden Mittwoch nicht vom Tisch. Die Fraktion wollte per Eilantrag beim Verwaltungsgericht Gera erwirken, dass ihr Beschlussvorschlag Flüchtlinge aus griechischen Flüchtlingslagern im Saale-Holzland-Kreis aufzunehmen auf die Tagesordnung zur Kreistagssitzung kommt. Der Vorschlag sei form- und fristgerecht gestellt, sagt der Fraktionsvorsitzende Markus Gleichmann. Am 8. Juni habe der Kreis jedoch mitgeteilt, dass der Beschlussvorschlag nicht auf die Tagesordnung komme, dies sei nur möglich sei, wenn der Kreistag für die Angelegenheit zuständig wäre. Wegen der Eile vor dem Kreistagstermin hat das Verwaltungsgericht am Mittwoch zunächst einen Hinweis zur Streitsache gegeben. Der Eilantrag der Fraktion Linke/Grüne dürfte berechtigt sein, erklärte auf Nachfrage der Sprecher des Verwaltungsgerichts Bernd Amelung. Das Gericht stellt fest: „Der Landrat überspannt in diesem Fall sein Vorprüfungsrecht.“ Ihm komme lediglich ein formelles Vorprüfungsrecht zu. Da die Formalien erfüllt seien, müsse er den Beschlussvorschlag auf die Tagesordnung setzen, auch wenn er ihn sachlich für rechtswidrig halte. In diesem Falle könne er den gefassten Beschluss des Kreistages nachträglich beanstanden.

Efs Lsfjtwfsxbmuvoh xvsef bohfsbufo- efo Cftdimvttwpstdimbh wpo Mjolfo0Hsýofo cjt Epoofstubh- 25 Vis- bvg ejf Ubhftpseovoh {v ofinfo/ Ebt jtu ojdiu hftdififo/ Efs Ijoxfjt eft Hfsjdiut tfj bn Njuuxpdi 26 Vis fjohfhbohfo- tbhu ebt Mboesbutbnu/ Ejf Ubhftpseovoh efs Lsfjtubhttju{voh tuboe bn Epoofstubh jo efs [fjuvoh/