Gericht weist Eilantrag der SPD Eisenberg ab

Eisenberg. Flyer mit CDU-Landtagsabgeordnetem in den sozialen Medien der Stadt Eisenberg verstößt nicht gegen Chancengleichheit politischer Parteien.

Den Vorwurf, dass die Stadt Eisenberg Wahlkampf für den Landtagsabgeordneten der CDU Mario Voigt mit der Veröffentlichung eines Veranstaltungsflyers in den sozialen Medien der Stadt betreiben könnte, lässt das Verwaltungsgericht Gera nicht gelten. Einen Eilantrag des SPD Ortsvereins vom Montag, dass der Post gelöscht werden müsste, haben die Verwaltungsrichter am Dienstagabend abgelehnt. Darüber hat der Gerichtssprecher, Verwaltungsrichter Bernd Amelung am Mittwoch auf Redaktionsnachfrage informiert.