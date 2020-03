Geringeres Interesse am Tag der Berufe in Hainspitz

„Wir sind eigentlich ein sehr interessantes Unternehmen“, sagt Felix Eckardt, Ausbildungsleiter bei der Firma Bausch in Hainspitz. Dennoch gab es nur vier Anmeldungen von Jugendlichen zum „Tag der Berufe“ am Mittwoch – von denen zwei zum Termin nicht erschienen sind.

Eltern müssten besser erreicht werden

Seit 2009 wird der Aktionstag von den Agenturen für Arbeit organisiert. Im Landkreis öffneten insgesamt 27 Unternehmen ihre Türen für potenzielle Auszubildende, die allerdings immer schwerer zu erreichen sind. Felix Eckardt vertrat die Firma Bausch auch zur jüngsten Jobmesse in Eisenberg: „Für uns sowohl teilnehmermäßig als auch vom Interesse der Besucher her enttäuschend.“ Man müsse sich wahrscheinlich eher überlegen, wie man die Eltern der Schüler besser erreicht.

In diesem Jahr noch keine Bewerbungen erhalten

Bewerbungen für die vier Berufe, die im Unternehmen ausgebildet werden, habe es dieses Jahr noch überhaupt keine gegeben. Für die Ausbildung zum Industriekaufmann und zum Mechatroniker wäre jeweils noch eine Stelle zu vergeben, für den Industriemechaniker gibt es zwei Plätze. Außerdem kann man sich bei Bausch zum Elektroniker für Automatisierungstechnik ausbilden lassen.

Gegründet im Jahr 2000 noch als Base Europe GmbH, hat sich die heutige Bausch Germany GmbH auf die Konstruktion und Herstellung von Maschinen für die pharmazeutische Industrie spezialisiert. 77 Mitarbeiter, darunter zehn Lehrlinge, arbeiten am Hainspitzer Standort, der dringend erweitert werden soll – „Wir platzen aus allen Nähten.“

Gute Entwicklungschancen in einem jungen Team

Das Unternehmen biete seinen Mitarbeitern gute Entwicklungschancen, über ein Drittel der Belegschaft ist selbst ausgebildet worden. „Man kann hier sehr schnell viel erreichen“, sagt Felix Eckardt, und ist selbst ein gutes Beispiel dafür. Er habe mit der Ausbildung zum Industriekaufmann begonnen und ist heute mit gerade 30 Jahren Ausbildungsleiter und zuständig für das Qualitätsmanagement. Der heutige kaufmännische Leiter, Sascha Meißner, war einst sein Azubi. „Wir sind insgesamt ein junges Team, unser Altersdurchschnitt liegt bei 37 Jahren.“

Ausbildungsvergütung soll ab August angehoben werden

Viele Auszubildende habe man zunächst mit Praktika in das Unternehmen schnuppern lassen, später durchlaufen die Lehrlinge sämtliche Bereiche der Firma. „Nach zweieinhalb Jahren führen wir dann ein großes Gespräch mit den Azubis“, so Felix Eckardt. Darin werde ausgelotet, wo die Ausbilder ihre Lehrlinge sehen und in welchem Bereich sie künftig eingesetzt werden könnten. „Das letzte halbe Jahr der Ausbildung sind sie dann ausschließlich in der Abteilung eingesetzt, wo sie auch künftig arbeiten sollen.“

Um noch attraktiver für den Nachwuchs zu werden, hebt Bausch mit Start des neuen Ausbildungsjahres im August die Vergütungen um rund 150 Euro an. Ein Lehrling im ersten Ausbildungsjahr startet dann mit 720 Euro monatlich, im vierten Jahr liegt das Ausbildungsgehalt bei 900 Euro.