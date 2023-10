Geschichte des DRK ist eng mit Saasa verbunden

Saasa. DRK-Vizepräsident weiht Gedenkstätte im Saale-Holzland ein: Eisenberger Fabrikbesitzer stiftete Unternehmen und Wohnhaus dem Roten Kreuz

Die Geschichte des Deutschen Roten Kreuzes, insbesondere der DRK-Schwesternschaft, ist eng mit dem Ort Saasa (Saale-Holzland) verbunden. Dem Umstand soll nun Rechnung getragen werden mit der Eröffnung einer Gedenkstätte, die an die erste Generaloberin des Verbands der Schwesternschaften vom DRK, Elisabeth Tomitius, und weitere Rotkreuzschwestern erinnern wird.

Dazu wird am Donnerstag, 26. Oktober, in Anwesenheit von DRK-Vizepräsidenten Volkmar Schön im Rotkreuzhaus in Saasa (Eisenberg) ein Festakt stattfinden. Der Gedenkort wurde in diesem Frühsommer auf dem Friedhof von Saasa neu hergerichtet.

Anlässlich des kaiserlichen Geburtstages im Jahr 1912 teilte der Eisenberger Fabrikbesitzer Gotthard Pabst, Mitinhaber von Türk & Pabst Conserven-Delikatessen, dem Centralkomitee des Preußisches Landesvereins vom Roten Kreuz mit, dass er und seine Ehefrau Else ihre umfangreiche Wurstfabrik in Saasa (1880 erbaut) mitsamt dem dazugehörigen Wohnteil zu Wohltätigkeitszwecken dem Roten Kreuz übertragen. In der Folgezeit schuf das Rote Kreuz hier ein Schwesternerholungsheim, ein Waisenhaus sowie Ausbildungsmöglichkeiten im landwirtschaftlichen Bereich. Schließlich gründete der Verband Deutscher Mutterhäuser vom Roten Kreuz in Saasa auch eine eigenständige Schwesternschaft, die Else-Schwesternschaft. Spuren dieser Vergangenheit finden sich heute noch in der Landesaufnahmestelle für Flüchtlinge in Eisenberg.