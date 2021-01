Geschichte zum Sanitätswesen in Eisenberg aufgeschrieben

Heimatforscher Bernd Greibich hält einen dicken, A4-großen Band in seinen Händen: Die Chronik des Sanitätswesens in Eisenberg ist fertig – im Entwurf.

Im September, zum 125-jährigen Jubiläum des Deutschen Roten Kreuzes in Eisenberg soll sie erscheinen. Um Klarheit über die Höhe der Auflage zu bekommen, könne sie jetzt schon vorbestellt werden, sagt der Heimatforscher. Unter der Federführung der Arbeitsgruppe Geschichte des DRK in Eisenberg ist die Historie des Sanitätswesens detailreich und illustriert aufgearbeitet worden. An dem Gemeinschaftswerk haben neben Greibich auch Heinz Harnisch aus Silbitz, Fotograf Roland Pöpel und Grafiker Klaus Meißner großen Anteil. Vorarbeiten habe es bereits zum 100-jährigen Jubiläum gegeben, erläutert Greibich. Jetzt, 25 Jahre später, seien noch vielen Fakten hinzugekommen. Neue bis zum Ende des Corona-Jahres 2020 wie auch historische.

Als Ursprungsdatum für das DRK in Eisenberg wird der 2. September 1896 angesetzt, als in der Stadt eine Sanitätskolonne gegründet wurde. „Das eigentliche Sanitätswesen ist in Eisenberg aber viel älter“, sagt Greibich.

Angegeben wird der urkundlich verbriefte Beginn mit dem Jahr 1255 in Verbindung mit dem wenige Jahre zuvor gegründeten Zisterzienserinnenkloster in der Stadt. Das Pestjahr 1598 und folgende Epidemien bis hin zur Corona-Pandemie spielen in der Chronik ebenso eine Rolle wie die Bemühungen um die Gründung eines Krankenhauses für die Stadt ab Mitte des 19. Jahrhunderts.

In Archiven in Thüringen und des KGB in Russland wurde für die Historie des Sanitätswesens in Eisenberg recherchiert. Sogar Bilddokumente von einer einst führenden Rot-Kreuz-Funktionärin haben kanadische Nachfahren beigesteuert. Aufgearbeitet wurden die Geschichte der Bemühungen von Gottfried Pabst um die schließlich 1915 eröffnete Schwesternanstalt in der heutigen Landeserstaufnahmestelle in Saasa, die umstrittene Rolle des Roten Kreuzes unter der Nazi-Herrschaft bis hin zum vorläufigen Verbot unter sowjetischer Besatzung nach dem Zweiten Weltkrieg.

„An die 100 Menschen haben mit dem Bereitstellen von Wissen und Dokumenten letztlich an der Geschichte des Sanitätswesens in Eisenberg mitgearbeitet“, sagte Greibich.

Wer sich für ein Exemplar der Chronik interessiert, kann sich unter Telefon (036691) 46743 oder E-Mail bernd-greibich@t-online de bei ihm melden.