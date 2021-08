Gewinn für WM-Viertelfinalistin aus Bad Klosterlausnitz

Bad Klosterlausnitz. Zeitungsleserin Ulrike Johannes uas Bad Klosterlausnitz gewinnt mit ihrer Abstimmung für ihr „Unternehmen in Ostthüringen“ Reisegutschein

„Das ist das erste Mal, das ich etwas gewinne“, freut sich Ulrike Johannes. Ihr Kreuzchen auf dem Stimmzettel im OTZ-Wettbewerb „Unternehmen in Ostthüringen“ im zweiten Quartal dieses Jahres hat der Frau aus Bad Klosterlausnitz Glück gebracht: ein Reisegutschein im Wert von 250 Euro.

„Mal sehen, wohin wir damit reisen werden“, sagen die glückliche Gewinnerin und ihr Mann Wolfgang Johannes, den symbolischen Gutschein in den Händen: „Wahrscheinlich innerhalb von Thüringen“, setzen sie noch hinzu. Für Thüringen hat das Paar – sie aus Halle/Saale, er aus Leipzig – vor gut 20 Jahren sein Herz entdeckt. „Für die Menschen im Holzland waren wir Zugereiste. Um uns unseren Platz unter den Thüringern zu erobern, hatten wir mit Nachbarn eine Wanderung auf dem Rennsteig unternommen“, erzählt Ulrike Johannes im großen Garten am Haus der Familie in Bad Klosterlausnitz.

Ihr Kreuzchen hatte Ulrike Johannes für Silbitz Guss gesetzt – weil sie und ihren Mann viel mit der Gießerei-Branche und speziell dem Unternehmen in Silbitz verbindet. Bis zu seinem Wechsel in den Ruhestand im Jahr 2016 hatte Wolfgang Johannes über viele Jahre in der Abteilung für die Qualitätssicherung bei Silbitz Guss gearbeitet, zunächst noch unter Wolfgang Maruschky als Geschäftsführer, der – so sagt der einstige Mitarbeiter – das Unternehmen über die Wende gerettet habe. Dann unter dem heutigen Chef Torsten Tiefel.

Das Leser-Kreuzchen für Silbitz Guss

Unterdessen war die Architektin Ulrike Johannes bis zu ihrem Ruhestand in einer Gießerei im Westen Leipzigs beschäftigt, beispielsweise mit der Projektierung einer Sauna und von Freizeiteinrichtungen. Jeden Mittwoch ist sie auf dem Heimweg in Droyßig von der Autobahn 9 abgezweigt, um zum Training im Sportverein Elstertal Silbitz/Crossen zu fahren. Auch der Verein habe gute Verbindungen zu Silbitz Guss und erhalte Unterstützung vom Unternehmen, berichtet Ulrike Johannes.

Seit vielen Jahren trainiert die athletische jetzige Seniorin im Verein in der Sportart Badminton, den sportlichen Laien als Federball ein Begriff. In dieser Sportart hat sie es bereits weit nach vorn geschafft. Bescheiden erzählt die Bad Klosterlausnitzerin, dass sie sich vor zwei Jahren gemeinsam mit ihrer Team-Kollegin Jutta Rahaus für die Senioren-Weltmeisterschaft im Badminton qualifiziert hatte. Bis ins Viertelfinale hatte es das Thüringer Damendoppel im August 2019 im polnischen Katowice in der Altersklasse O65 geschafft. „Gegen die indischen Spielerinnen hatten wir gewonnen, gegen die Engländerinnen leider verloren“, erzählt Ulrike Johannes, dennoch stolz bis heute auf den fünften Platz.

Wenn sie nicht Badminton spielt, dann ist sie mit ihrem Mann gern auf Wanderschaft oder zum Wintersport – oft in Thüringen und in Tirol. Das Zeitunglesen gehört zum morgendlichen Alltag des Bad Klosterlausnitzer Paares. Ob denn die Zeitung im Internet wirklich der Trend sei, fragt Ulrike Johannes. Computer und Internet sind für die Architektin keine Fremdworte. Aber sie nimmt gern noch das gedruckte Blatt in die Hand, um eine Übersicht über alle wichtigen Nachrichten des Tages zu haben. Aber: Über die ePaper-Variante, die auf dem Bildschirm schon am Vorabend Gleiches bietet, wolle sie zumindest nachdenken.