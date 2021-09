In Eisenberg bemerkte eine Passantin ein Mädchen alleine neben einem Kreisverkehr sitzen. Sie brachte das Kind zur Polizeistation. (Symbolbild)

Glückliche Familienzusammenführung in Eisenberg

Eisenberg. Einer Eisenberger Passantin war ein junges Mädchen aufgefallen, welches alleine an einem Kreisverkehr saß.

Donnerstagabend fiel einer Passantin in Eisenberg ein junges Mädchen auf, welches allein an einem Kreisverkehr saß. Da ein Erziehungsberechtigter nicht in der Nähe war und das Kind keine weiteren Angaben machte, brachte die Frau das Mädchen zur Polizeistation.

Kurz darauf meldete sich eine 46-jährige Eisenbergerin und teilte mit, dass sie ihre Tochter vermisse. Das Kind sei beim Spielen mit ihren Geschwistern davon gelaufen.

Als die Frau ebenso zur Polizeistation gebeten wurde, konnte man auch die Identität des Mädchens klären. Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich bei dem Mädchen um die vermisste Tochter.

