Sieben Musiker vom Eisenberger Posaunenchor haben am Heiligabend ab 18 Uhr eine halbe Stunde lang Weihnachtslieder vom Rathausbalkon herunter gespielt.

Eisenberg/Hartmannsdorf. Weihnachtliche Blasmusik stößt allerorten auf hohes Interesse – das Wetter spielte an Heiligabend nicht immer mit

Glühweinstimmung in Eisenberg – Dauerregen in Hartmannsdorf

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Glühweinstimmung in Eisenberg – Dauerregen in Hartmannsdorf

Die Eisenberger haben Glück. Am späten Nachmittag hat sich der Regen vorübergehend verzogen, der bis in die Dämmerung hinein noch hartnäckig jeden Ausflug nach draußen zu einem Risiko machte. Doch nach 17 Uhr bleibt es trocken und die Eisenberger strömen. Wer nicht in der Kirche zum Gottesdienst ist, macht es sich womöglich schon bei einem Gläschen Glühwein gemütlich und hält einen Schwatz mit Verwandten, Freunden oder Nachbarn, die ebenfalls langsam auf den Markt kommen.

Musiker vom Eisenberger Posaunenchor haben am Heiligabend ab 18 Uhr eine halbe Stunde lang Weihnachtslieder vom Rathausbalkon gespielt. Hunderte Zuhörer waren gekommen. Foto: Florian Girwert

Pünktlich um 18 Uhr läuten die Glocken, danach gibt es eine halbe Stunde Weihnachtsmusik vom Feinsten. Bereits im Gottesdienst in der Stadtkirche kamen die Musiker zum Einsatz – nun geht es vom Balkon weiter. Unten mögen sich mehrere Hundert, vielleicht sogar an die tausend Menschen versammelt haben, die am Ende mit „Stille Nacht“ nach Hause entlassen werden. Zeit für die Bescherung dürfte es mancherorts dann endlich gewesen sein.

Verregnet in Hartmannsdorf – Wetterglück in Eisenberg

In Hartmannsdorf ein paar Kilometer entfernt in Richtung Osten hatte man es deutlich schwerer. Auf dem kleinen Platz vor dem Glockenturm, der – vom Heimatverein auf die Beine gestellt - ein kleines Museum beherbergt, haben sich einige Dutzend widerstandsfähige Bürger versammelt. Der Posaunenchor um den früheren Pfarrer Klaus Habicht wird von einem grünen Pavillon vorm Dauerregen geschützt, der auf den Ort niederprasselt.

Zum siebten Mal hat man sich versammelt, sagt Rolf Strauß vom Heimatverein. Man habe den Turm, der eigentlich einmal eine ganze Kirche hätte werden sollen, auf Vordermann gebracht und zu einem kleinen Museum werden lassen. „Und Pfarrer Habicht hat das Turmblasen mit angeschoben“, sagt Strauß. Seither kommen die Dorfbewohner jedes Jahr am Nachmittag zusammen und lauschen den Klängen der Bläser – wenn auch in diesem Jahr unter äußerst widrigen Bedingungen. „Aber die Nachbarn hier funktionieren ihre kleine Hütte zum Glühweinstand um“, so Strauß. Das mache es erträglich – und Regenschirme gibt es schließlich auch. Auch die Glocke ließ man nach langer Zeit wieder läuten.

Weihnachtsmann am Nachmittag in Hartmannsdorf gesichtet

Während durch den Regen ein wenig abseits des weihnachtlichen Konzerts ein vollständig kostümierter Weihnachtsmann mit frisch geleertem Sack zu seinem Mercedes huschte und davonbrauste, hatte sich ein Teil der Dorfjugend hinterm Dorfgemeinschaftshaus zu einer kleineren Gegenveranstaltung getroffen, deren wenig weihnachtliche Musik mehrere Häuser weiter noch gut zu vernehmen war. Durch die Hügellage des Glockenturms allerdings hatten die Blechbläser eine höhere Reichweite. „Wir hoffen, dass weitere Auftritte folgen“, sagte Strauß.